Wolff legt uit waarom Mercedes geen motoren aan Red Bull levert

Red Bull is zoekende naar een nieuwe motorleverancier dan wel een eigen oplossing, nadat Honda aangekondigd heeft het eind 2021 voor gezien te houden. Wolff gaf snel te kennen dat bij Mercedes de deur dicht blijft voor het leveren van motoren, alleen Ferrari en Renault blijven van de huidige leveranciers over om eventueel een krachtbron te leveren. Red Bull heeft echter aangegeven dat het concern het liefst doorgaat met de huidige Honda-krachtbron, maar om dit financieel en technisch te kunnen doen moet er een algehele bevriezing van de doorontwikkeling komen vanaf 2022.

Mercedes-teambaas Wolff was in het verleden ook betrokken bij gesprekken met Red Bull, destijds wilde het merk vertrekken bij Renault. Er werden zelfs overleggen gevoerd binnen het bestuur van Mercedes, waarbij het plan uiteindelijk toch afgewezen werd. Anno 2020 bestaat er veel minder twijfel en dus vroeg Motorsport.com aan Wolff waarom zijn team de deur nu zo snel dichtgegooid heeft: “Destijds bestond er inderdaad een idee waardoor Mercedes en Red Bull konden samenwerken op het gebied van marketing”, reageerde Wolff. “We waren geïnteresseerd in het platform van Red Bull, het is een supercool merk en ze zijn heel innovatief. Dat is wat ik tegen Christian [Horner] heb gezegd. Als we beide dingen zouden combineren, iets waar Daimler ook wat aan kon hebben, dan zou het de moeite waard geweest zijn geweest om het te overwegen. Maar dat is er nooit van gekomen.”

Mercedes levert tegenwoordig motoren aan Williams, Racing Point als ook het eigen fabrieksteam. Dat is op dit moment het grootste struikelblok: “Nu is het simpelweg een probleem dat we geen capaciteit hebben. Dit zijn complexe motoren. We zitten in een situatie waarin we niet continu kunnen blijven uitbreiden, dat geldt voor Daimler in het geheel. Vanuit een logistiek en financieel oogpunt is het voor ons niet mogelijk om motoren aan Red Bull te leveren. Vanuit een marketingstandpunt is ook gebleken dat motorleveranciers niet heel veel profiteren van het werken met andere teams. Dat is de reden waarom we zelf een team hebben en waarom we niet uitsluitend motorleverancier willen zijn. Ik denk dat we de vruchten nu vooral plukken van ons eigen team. Het geniet niet echt onze prioriteit om nog meer motoren aan andere teams te leveren. We bouwen en racen met onze eigen wagens en dekken een deel van de kosten natuurlijk met het leveren aan onze huidige klanten.”

Met medewerking van Luke Smith