Wolff: “Vroege undercut Verstappen moedige actie van Red Bull”

Vijf van de laatste zes Amerikaanse Grands Prix werden gewonnen door Mercedes, maar in 2021 ging de hoofdprijs op het Circuit of the Americas naar Red Bull Racing en Max Verstappen. Bij de start nam Lewis Hamilton de leiding nog over, maar dankzij een zeer vroege eerste pitstop werd de Nederlander met een undercut langs de Mercedes-coureur geloodst. In de slotfase wist Hamilton het gat met Verstappen nog te dichten, maar tot een echte aanval zou hij niet komen. Verstappen pakte dus zijn achtste seizoenszege en breidde zijn voorsprong op Hamilton uit tot 12 punten.

De Amerikaanse Grand Prix liep dus uit op een strategisch schaakspel tussen Red Bull en Mercedes. Het feit dat Verstappen al na tien ronden naar de pits werd gehaald voor zijn eerste stop, noemt Mercedes-teambaas Toto Wolff moedig. “Het team ging uit noodzaak voor de undercut. Dat was een moedige actie, want het was erg vroeg. En de tweede keer gebruikten ze het opnieuw in hun voordeel”, analyseerde Wolff tegenover onder andere Motorsport.com. De Oostenrijker was tegelijkertijd ook enorm onder de indruk van het niveau dat Verstappen en Hamilton lieten zien op COTA.

“Je kon in de laatste stint bij Max zien dat hij had geleerd van de tweede stint om de banden niet te snel te beschadigen, want aan het einde had hij wat over. Daarentegen liepen wij achter de feiten aan, want de auto was niet snel genoeg tijdens de eerste stint op de mediums”, vervolgt Wolff. “Wij konden niet voor een vroege stop gaan, omdat het op basis van de data op de medium op dat moment niet mogelijk leek om de race uit te rijden met zo’n vroege stop. Vervolgens reed Lewis geweldig. Hij kwam binnen, bleef kalm ondanks de 6,5 en 8,5 seconden achterstand op Max, verhoogde zijn snelheid. Op een zeker moment was er een enorm verschil en dat was briljant uitgevoerd. Maar uiteindelijk kwamen we net tekort. Als je een auto volgt, begin je ietwat te lijden. Wie weet wat er was gebeurd als we twee ronden extra hadden gehad?”

Eerste stop Hamilton geen reactie op Perez

Hamilton kwam drie ronden later dan Verstappen voor het eerst naar de pits tijdens de Amerikaanse GP. Op dat moment was ook Sergio Perez net naar de pits geweest. Toch was die pitstop niet direct een reactie op de Mexicaan, aldus Wolff. “Op een gegeven moment ben je gewoon te langzaam en verlies je te veel tijd. Dat was ook het geval bij de tweede pitstop, waar we de druk van Sergio niet hadden. We moesten simpelweg stoppen omdat hij [Hamilton] te langzaam was. Het is altijd het zoeken naar de balans tussen banden sparen en niet te veel terrein verliezen.”

Na een vliegende start in VT1 viel Mercedes in de daaropvolgende sessies op COTA – een circuit dat Mercedes meer in de kaart had moeten spelen – terug ten opzichte van Red Bull Racing. Toch is Wolff niet van mening dat de Oostenrijkse formatie de hele race lang over de snelste auto beschikte: “Ik denk dat Red Bull de snellere auto was op de mediums, en dat de Mercedes sneller was op de hards.” De zege had volgens de Mercedes-baas dus ook bij Hamilton terecht kunnen komen. “Maar we moeten het weekend van vrijdag tot zondag analyseren en bekijken waar wij de fout in zijn gegaan, op welk vlak het fout ging en wat we goed hebben gedaan. Er zal dus voldoende positieve discussie zijn over wat we van dit weekend kunnen leren.”

F1-update: De GP van Amerika uitgebreid besproken