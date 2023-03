Wolff verwacht sterke long runs van Red Bull: Reden iedereen naar huis

Het wil voorlopig nog niet vlotten bij Mercedes. Het Duitse merk worstelt zichtbaar met de W14 en kan het tempo van Red Bull en Aston Martin niet bijhouden. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein pakten George Russell en Lewis Hamilton respectievelijk de zesde en zevende startplek, direct achter Fernando Alonso op P5 en voor Lance Stroll op P8. Toto Wolff trok na de kwalificatie al een harde conclusie door te stellen dat Mercedes van concept moet veranderen om verder naar voren te geraken. Dat is niet zomaar te veranderen en eerst moet er nog geracet worden in Bahrein.

Op basis van de lange runs lijken Red Bull Racing en Aston Martin - Fernando Alonso - de sterksten te zijn in Sakhir. De Mercedes-chef denkt dat de W14 tijdens de eerste Grand Prix van 2023 niet kan opboksen tegen dat geweld. "Red Bull reed tot nu toe iedereen naar huis, dat gaat in de race niet anders zijn", zegt Wolff tegen Servus TV. "Onze tegenstander is Ferrari. Hun long runs waren ook niet zo heel goed. Met Alonso wordt het dan weer lastig, hij was ook sterk."

Aston Martin schittert voorlopig in Bahrein. In alle trainingen en de kwalificatie zat de renstal er goed bij. Wolff is onder de indruk van wat Aston Martin met de AMR23 heeft afgeleverd. "Zij zijn ongelooflijk sterk. Ze hebben in zes maanden twee seconden goedgemaakt. Er staat een geweldige auto", gaat hij verder. "Ze hebben nu ook een coureur die weet hoe je gas moet geven, dat zie je. Daar kun je alleen maar je petje voor afnemen. Ik ben blij voor ze."

Op de vraag hoe gaat Mercedes de race aanpakken, antwoordt hij: "Het is belangrijk dat je in de eerste twee ronden niet te veel van je banden vraagt. Als je je een beetje inhoudt, dan gaan deze langer mee en dat komt de lange run alleen maar ten goede. Het is vrij vreemd met deze band, maar we gaan er het beste van maken."

Video: Een uitgebreide samenvatting van de kwalificatie in Bahrein