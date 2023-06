Bandenleverancier Pirelli werkt op de achtergrond hard aan nieuwe banden voor de Formule 1. Deze moeten zonder bandenwarmers snel op temperatuur komen, waardoor de bandenwarmers overbodig en dus afgeschaft kunnen worden. Dat zou de sport weer wat duurzamer maken, aangezien deze bandenwarmers veel energie verbruiken. In Monaco introduceerde Pirelli al de nieuwe regenband, die uiteindelijk in de race al bij enkele coureurs op de auto verschenen. Deze nieuwe regenbanden, die ook geen bandenwarmers vereisen, waren volgens de Italiaanse bandenproducent van belang voor de ontwikkeling van slicks die zonder bandenwarmers snel op temperatuur kunnen komen.

Toch vrezen veel coureurs dat deze banden voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. In Barcelona werd na de Grand Prix al getest met de nieuwe slicks van Pirelli en dat leverde weinig echte klachten op, maar de coureurs wezen wel naar de hoge asfalttemperaturen als factor dat de banden prima presteerden. Onder minder warme omstandigheden zouden deze banden namelijk weer een stuk minder goed presteren. De coureurs lopen dus nog niet warm voor zo'n afschaffing. Eind juli, na de bandentest op Silverstone, wordt pas besloten of de bandenwarmers vanaf 2024 inderdaad in de ban worden gedaan of niet.

Mercedes-teambaas Toto Wolff vreest echter dat het afschaffen van de bandenwarmers gevaren met zich meebrengt die niet opwegen tegen het milieuaspect. "We willen uiteindelijk een goede show en moeten naar de coureurs luisteren. Niet naar één, maar naar alle coureurs. We moeten luisteren naar hun mening over de banden zonder bandenwarmers", zegt Wolff. "Maar ik heb de neiging om me aan te sluiten bij de coureurs: waarom experimenteren we met iets dat mogelijk gevaar kan opleveren?"

Als voorbeeld daarvan wijst Wolff naar het WEC. Op Spa-Francorchamps reden de teams namelijk zonder bandenwarmers, met meerdere incidenten tot gevolg. Daarop werd besloten om de bandenwarmers voor de 24 uur van Le Mans weer toe te staan. "We hebben in het WEC op Spa gezien hoe fout het kan gaan. Is dat wel wat we willen bereiken? Is het dat we geen energie willen spenderen aan bandenwarmers voor regenbanden die we gedurende het jaar helemaal niet gebruiken? Het draait om risico en beloningen. In mijn leven heb ik geleerd dat je de risico's en beloningen nauwkeurig moeten afwegen. Ik denk niet dat er een geweldige beloning is voor het puur om de lol experimenteren met Formule 1-auto's."

Zoeken naar duurzame manier

Red Bull was niet aanwezig bij de bandentest op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar komt wel in actie tijdens de test op Silverstone. Daarom wil teambaas Christian Horner nog niet oordelen over het eventueel afschaffen van de bandenwarmers voor 2024. "Daniel Ricciardo gaat dan testen en we zullen feedback krijgen. Pirelli zal dan vast en zeker de juiste beslissing nemen", vertrouwt Horner op de bandenleverancier.

Wel heeft Horner meegekregen dat coureurs zich er voorlopig nog niet heel positief over hebben uitgelaten. "Ik denk niet dat dit iets is wat de coureurs willen", meent de Brit. "Laten we pas oordelen wanneer we deze zelf getest hebben. Mijn angst met dit soort zaken is dat als je denkt dat je iets simpels kunt bereiken waardoor je beter kunt racen, dat er dan heel veel moeite wordt gedaan om de banden heel snel op te warmen - in de outlaps bijvoorbeeld. Dat zou tot meer kosten kunnen leiden. Iedereen heeft bandenwarmers en die doen hun werk. Ik denk dat we naar duurzame manieren moeten zoeken om de bandenwarmers van energie te voorzien, in plaats van deze af te schaffen."