Na de eerste twee races van 2021 staan de teams van Mercedes en Red Bull elk op één overwinning. In beide kampioenschappen heeft de formatie van Toto Wolff echter de leiding in handen, wat de Oostenrijker zelf na een chaotische zondag in Imola wel enigszins verbaast.

“Imola was een knotsgekke race en het type Grand Prix dat je nog lang bij zal blijven”, blikt Wolff nog even terug op het vorige raceweekend. “We hadden zoveel hoogte- en dieptepunten daar. Er waren zelfs momenten dat ik dacht dat we helemaal geen punten gingen scoren. Het was een achtbaan aan emoties, van de teleurstelling van Valtteri’s ongeval tot de adrenaline van de inhaalrace van Lewis.”

“Het feit dat we Imola alsnog verlieten als leiders in beide kampioenschappen voelde bijna als een ‘get out of jail free card’, omdat onze rivalen de kans die we ze gaven niet hebben gemaximaliseerd", deelt Wolff nog even een gevoelig tikje uit aan Red Bull, dat Sergio Perez geen punten zag scoren in Imola. "Het laat wederom zien wat voor uitdagend seizoen we voor de boeg hebben en hoe snel het tij kan keren in de Formule 1.”

Verwachtingen voor Portimao

De allereerste Formule 1-race op het circuit van Portimao werd vorig jaar overtuigend gewonnen door Lewis Hamilton, maar Wolff weet dat het circuit in de Algarve flink wat uitdagingen kan bieden: “Het is een mooie baan met flink wat hoogteverschillen die in 2020 mooie gevechten opleverde. We zagen ook aan de kwalificatie en aan de eerste ronden van de race dat het er niet meevalt om de banden goed werkend te krijgen. Het is nog altijd een vrij nieuwe baan voor iedereen, dat zal het dit weekend interessant gaan maken en het betekent dat we gedurende het weekend nog steeds zullen blijven leren.”

Waar Red Bull-teambaas Christian Horner de favorietenrol in de schoenen van Mercedes schuift, denkt Wolff dat het opnieuw spannend gaat worden in Portugal: “We verwachten opnieuw een spannend gevecht met Red Bull, maar ook McLaren en Ferrari zouden zich weleens kunnen gaan mengen in de strijd. We zullen zien hoe het dit weekend uitpakt.”