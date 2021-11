Wolff: “Voorrecht dat Mercedes in deze fase meedoet om de titels”

Mercedes heeft de goede vorm gevonden in de absolute slotfase van het F1-seizoen 2021. Met twee opeenvolgende overwinningen van Lewis Hamilton in Brazilië en Qatar gaat het Duitse fabrieksteam met een uitstekend gevoel naar de slotstukken van de jaargang, te beginnen met de Grand Prix van Saudi-Arabië. “De auto presteert recent goed en is waarschijnlijk beter dan die het hele seizoen geweest is. De coureurs hebben het vertrouwen om de bolide tot de limiet te pushen, dat is bemoedigend voor de laatste races en geeft ons een sterk momentum om op voort te borduren”, stelt teambaas Toto Wolff dan ook in zijn vooruitblik op de race in Jeddah.

Twee races geleden keek Hamilton in het kampioenschap nog tegen een achterstand van 19 punten aan in de strijd met Max Verstappen. Na de Oostenrijkse Grand Prix in juli was het verschil met 26 punten op zijn grootst, bovendien leek de Red Bull Racing-bolide op dat moment een fractie sneller dan de Mercedes W12. Inmiddels is het verschil teruggebracht tot acht punten, maar Wolff is niet vergeten waar zijn team vandaan is gekomen. “Er zijn nog twee races te gaan en twee kampioenschappen die beslist moeten worden. We zijn allemaal blij dat we in deze fase van het seizoen nog in de strijd zitten. Het is een voorrecht en een bewijs van onze veerkracht als we zien waar we vroeg in de zomer stonden. Beide kampioenschappen liggen nog helemaal open en onze missie is duidelijk.”

De voorlaatste race van het seizoen wordt op het spiksplinternieuwe Jeddah Corniche Circuit afgewerkt. Voor alle teams is het circuit onbekend terrein, vooral ook omdat de aanleg van de baan pas kort voor het raceweekend is afgerond. “Het is een nieuw circuit om grip op te krijgen en er is achter de schermen veel werk verzet zodat we vrijdag meteen kunnen beginnen. Het is van vitaal belang dat we tijdens de eerste sessies zoveel mogelijk informatie verzamelen”, weet Wolff. “We zijn gemotiveerder dan ooit en we verwachten mee te doen om de prijzen, dus we kijken allemaal uit naar het debuut van de GP in Saudi-Arabië.”