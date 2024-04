Aan het begin van 2024 kwam misschien wel de spectaculairste Formule 1-transfer aller tijden rond: Lewis Hamilton stapt na komend seizoen over van Mercedes naar Ferrari. Dit seizoen valt op dat laatstgenoemde team een stap vooruit heeft gezet en strijdt om overwinningen en podiumplaatsen, terwijl Mercedes niet goed voor de dag komt. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt ondanks alles dat Hamilton volledig gefocust is op zijn werk bij zijn huidige werkgever. "Als we het van zijn kant bekijken, dan is het voor hem super frustrerend dat wij het niet voor elkaar krijgen. Het is aanlokkelijk om over de schutting te kijken. Het is namelijk goed wat ze daar doen, maar dat is niet zijn prioriteit voor nu", verzekert de Oostenrijker. "De coureurs doen het in deze omstandigheden super, ook Lewis is zo goed mogelijk bezig."

De eerste resultaten van 2024 zouden ervoor kunnen zorgen dat Wolff en Mercedes bij de pakken neer gaan zitten, want na drie races staan het team slechts vijfde bij de constructeurs. Niets is volgens Wolff minder waar. "We kijken altijd naar onszelf: Wat is er aan de hand, waarom krijgen we het niet voor elkaar?", zegt de 52-jarige. "Wij nemen de beslissingen. We blijven doorgaan. Ik ga niet stilzitten en zielig doen. Ik doe het tegenovergestelde. Ik denk na over wat we nog meer nodig hebben en op welke gebieden we nog kunnen pushen."

Andere communicatiestijl nodig

Na succesvolle jaren heeft Mercedes sinds de invoering van de grondeffect-regels de aansluiting met de top - en dan vooral Red Bull Racing - verloren. Door deze nieuwe situatie voor Mercedes en Wolff heeft laatstgenoemde geleerd dat er een nieuwe manier van communiceren nodig is. De cultuurverschillen tussen hem als Oostenrijker en de rest van het team - bestaande uit voornamelijk Britten - spelen daar een belangrijke rol in. "Oostenrijkers nemen geen blad voor de mond en zijn heel direct. Als Oostenrijker zeg ik dan ook 'dit is shit'. Britten zeggen 'dat is interessant'. Ik moest dus mijn communicatiestijl aanpassen, want anders maakte ik de druk op het team alleen maar groter", vertelt Wolff. "Het gaat er niet om dat we het niet proberen. Ik communiceer liever op een helpende en aanmoedigende manier. Ik zeg nu dus 'dat is interessant'."