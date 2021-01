Wolff verwacht veel van Vettel: "Had echt nieuwe omgeving nodig"

Het tijdperk van Sebastian Vettel bij Ferrari zit erop. Na zes jaar in Italiaanse dienst werd het contract van de viervoudig wereldkampioen niet verlengd, omdat de renstal besloot de bakens te verzetten en Carlos Sainz aan te trekken als nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc. Vettel hoeft in 2021 echter niet langs de zijlijn plaats te nemen, want hij vond een nieuwe uitdaging bij Aston Martin. Hij hoopt bij zijn nieuwe werkgever het moeilijke jaar 2020 achter zich te laten. Leclerc scoorde bijna drie keer zoveel punten als de Duitser, die met 33 punten niet verder kwam dan de dertiende plaats in het kampioenschap.

Mercedes-teambaas Wolff hoopt dat Vettel voortvarend van start gaat bij Aston Martin. Dat vertelde hij aan RTL Duitsland. “Het leek mij dat Sebastian één ding echt nodig had: een nieuwe omgeving. Als je meer en meer in een negatieve spiraal raakt bij je team, dan moet je iets veranderen. Dat heeft hij gedaan, want hij is nu in een compleet andere omgeving.” Wolff denkt niet dat Vettel als enige schuld had aan zijn magere prestaties in 2020 en dus heeft de Oostenrijker de nodige verwachtingen van hem voor 2021. “Ik denk niet dat hij niet presteerde, het waren de algemene omstandigheden die slechter en slechter werden. Daarom verwacht ik veel van Sebastian.”

Omgeving moet druk van Schumachers schouders halen

Dit jaar krijgt Vettel weer een heel seizoen gezelschap van een landgenoot in de Formule 1. Vorig jaar was hij de enige Duitser die fulltime in de F1 reed, terwijl Nico Hülkenberg drie invalbeurten had bij Racing Point, de voorloper van Aston Martin. Inmiddels verheugt Duitsland zich op het aanstaande debuut van Mick Schumacher. De 21-jarige coureur stapt in bij Haas F1 en kan daar rustig wennen aan de druk van de Formule 1. Die druk zal voor de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher groter zijn dan voor andere debuterende coureurs en Wolff denkt dan ook dat het van belang is dat die druk zoveel mogelijk bij hem wordt weggenomen.

“Het belangrijkste is dat je de druk van zijn schouders haalt. Mick doet het goed, ik zie hem als een coureur met zelfvertrouwen, maar ook niet te veel zelfvertrouwen. Hij weet wat hij kan, en hij weet dat hij tijd nodig heeft.” Wat dat betreft verwacht Wolff dat het goed is dat de jonge Duitser debuteert voor het kleine Haas, maar tegelijkertijd verwacht hij niet dat dit ook zijn eindstation blijkt. “Daar zit hij in een omgeving waar hij kan leren. Hij heeft het talent en de intelligentie om zich een weg te banen naar een topteam en om mee te doen om de zeges en wereldtitels.”

