Wolff verwacht sterke uitdaging van Ferrari voor 'de rest van F1 2026'

Toto Wolff verwacht dat Ferrari de dominantie van Mercedes in de Formule 1-campagne van 2026 zal blijven uitdagen na de zege van Charles Leclerc in de Grand Prix van Groot-Brittannië.

De Silver Arrows beheersten de overstap naar de reglementen van 2026 door de eerste zes grands prix te winnen, maar daarna dichtte Ferrari het gat met een omvangrijk upgradepakket voor Barcelona.

Dat was het decor van de eerste zege van Lewis Hamilton voor de Scuderia en hoewel Mercedes in Oostenrijk weer bovenaan stond, pakte Ferrari afgelopen weekend zijn tweede overwinning in drie races.

“We moeten naar onszelf kijken,” zei Wolff op Silverstone, waar zijn team een podium pakte via de tweede plaats van George Russell.

“Ze zeiden voor het weekend dat ze op dit circuit energie tekort zouden komen - dat was niet zo. Ze waren een sterke concurrent en dit is nu te verwachten voor de rest van het seizoen.”

Maar Ferrari-teambaas Fred Vasseur blijft pessimistisch over de kansen van zijn team, en wijst vooral het gepraat over een titelstrijd van de hand, aangezien de Italiaanse formatie 78 punten achter Mercedes staat.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

De formatie van Vasseur is ook nog altijd op zoek naar consistentie, want in Oostenrijk vielen Leclerc en Hamilton respectievelijk terug van de tweede en derde plaats naar de achtste en vijfde, nadat ze moeite hadden met het racetempo.

Hoewel Hamilton afgelopen weekend vervolgens verrassend de sprintpole pakte, werd hij ingehaald door kampioenschapsleider Kimi Antonelli, die vervolgens voor Mercedes won.

De 19-jarige pakte ook pole voor de race op zondag en ondanks dat hij in ronde één achter Leclerc terugviel, leek Antonelli op weg naar een late aanval op de overwinning tot hij te maken kreeg met een kapot wielschild.

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Vasseur was dan ook niet bijzonder blij toen hem werd gevraagd naar een mogelijke titelstrijd, en zei: “Titelstrijd zijn jullie woorden. Na Barcelona kreeg ik de opmerking: 'Ah, Ferrari is terug in het kampioenschap'. Ik zei nee.

“De week erna vertelden jullie me: Ferrari is nergens, ik zei nee. We stonden op de eerste rij. Ik zal precies dezelfde aanpak hebben met iedereen thuis.

“Om te zeggen: jongens, we hebben een goed weekend gehad. Laten we ons nu op Spa concentreren. Het is niet zo dat we kampioen zijn. We zijn niet nergens. We verbeteren stap voor stap.

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“Maar het is zoals het is. Ik probeer nooit een conclusie te trekken na één race, twee races, een goed resultaat, een slecht resultaat. Ik ben er alleen op gefocust om meer te doen en het beter te doen.

“Ik denk dat dat voor mij geldt. Het geldt voor iedereen in de fabriek. Daarna is het jullie werk om over het kampioenschap te praten. Maar ik heb dat nooit gedaan.”

De Fransman denkt daarom dat Mercedes nog steeds een voordeel heeft ten opzichte van Ferrari, vooral als het gaat om de algehele performance richting de Belgische GP op 17-19 juli.

“Laten we ons op België concentreren,” voegde Vasseur toe. “Laten we een goede race rijden. Ik denk dat Mercedes, eerlijk gezegd, nog steeds een voordeel heeft.

“Als je kijkt naar de zes, zeven sessies die we dit weekend hebben gereden, dan staan zij waarschijnlijk vijf keer vooraan. Maar het betekent dat wij een goede race hadden.

“Het is waar dat het in de lange race waarschijnlijk iets makkelijker voor ons is, omdat je de start hebt, je de strategie hebt.

“In de sprint is het iets moeilijker. Je hebt geen strategie. Het is puur tempo - laten we zien wat we kunnen doen.

“Maar we moeten ook realistisch zijn. Over het geheel genomen hebben zij nog steeds een klein voordeel qua pure performance. Het wordt moeilijk. Maar laten we ons op België concentreren.”

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