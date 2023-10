Mercedes loopt na een succesvolle periode met acht wereldtitels inmiddels al twee F1-seizoenen achter de feiten aan. Teambaas Toto Wolff heeft er echter alle vertrouwen in dat in Brackley nog voor 2026 een Formule 1-auto van de band rolt, die het leven van Red Bull zuur kan maken. "Ik zou niet in deze sport zitten als ik niet zou geloven dat we Red Bull voor 2026 kunnen verslaan", vertelt Wolff aan La Gazzetta dello Sport. "Bedenk even welke stappen Aston Martin in de winter heeft gezet en welke sprong voorwaarts McLaren heeft gemaakt. Als wij drie of vier tienden vinden, doen we weer mee. We weten in ieder geval dat er nog meer in onze auto zit. Meer dan deze tot nu toe heeft laten zien. We zijn er alleen nog niet achter hoe we dit bereiken. Toch stemt het ons optimistisch."

Vanaf het F1-seizoen 2026 rijdt de koningsklasse qua technische regelgeving weer een reset. Vanaf dan gaat er motorisch het een en ander op de schop. De krachtbron wordt simpeler en moet meer vermogen leveren vanuit het elektrische component. Wolff ziet dat als een geweldige kans voor alle F1-teams. "Met nieuwe power units, die meer elektrisch vermogen gaan leveren in combinatie met een duurzame brandstof, kun je laten zien dat motoren krachtig en efficiënt kunnen zijn", vervolgt hij zijn verhaal bij de Italiaanse krant. "Het wordt wel een uitdaging om deze heel andere krachtbron in het chassis te plaatsen. Er zijn geruchten dat er een risico is dat de auto's te traag worden, maar er moeten diverse aerodynamische benaderingen worden bestudeerd. Zeggen engineers dat de regels rampzalig zijn? Het antwoord: Verzamel ideeën!"

Een tevreden zevenvoudig wereldkampioen

Voordat F1 in 2026 aanbelandt, staan er nog twee volledige F1-seizoenen met de huidige technische regels op de planning. Met de W15 wil Mercedes volgend jaar écht de stap naar voren maken. Het concept gaat daarom op de schop. Wolff hoopt daarmee vooral Lewis Hamilton tevreden te maken. "Voor 2024 gaan we veel veranderen. We proberen terug naar de basis te gaan. Ik wil Lewis niet meer horen zeggen: 'Ik zit te ver naar voren in de cockpit.' We gaan voor wat we nu begrijpen en niet voor wat we niet begrijpen. Dat zetten we opzij: het gaat niet om technische verfijning maar om solide techniek."