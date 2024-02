Wolff: Mercedes F1 gaat vertrek Hamilton aan businesskant zeker voelen

Het leek tot nu toe een relatief rustige winter in de Formule 1, totdat Mercedes donderdag de bom dropte dat Lewis Hamilton na 2024 afscheid neemt om de spraakmakende overstap naar Ferrari te maken. Zo komt er na twaalf seizoenen een einde aan de zeer vruchtbare samenwerking die het team acht constructeurstitels en Hamilton zes van zijn zeven F1-titels opleverde. Door die sterke samenwerking bevond Mercedes zich in de luxepositie om grote sponsors aan te trekken voor het Formule 1-team. Voor hen was de aanwezigheid van de wereldkampioen aantrekkelijk, maar dat zal vanaf 2025 dus niet meer het geval zal zijn.

Wat teambaas Toto Wolff die sponsors en partners zal vertellen over de toekomst van het team zonder Hamilton? "Hamilton en Mercedes zijn in feite hetzelfde verhaal omdat we al twaalf jaar samen zijn", zegt Wolff tegen CNBC. "Maar het team... we hebben nog steeds dezelfde aandeelhouders en ik blijf aan het roer staan. We hebben in George Russell een zeer interessante [coureur], die vorig jaar in feite gelijk opging met Lewis. Dus weet je, je moet je gewoon aanpassen. Onze sport draait om aanpassing, zoals dat in elke andere business gaat. Dat is iets wat ik heb geprobeerd door te geven als ik het heb over topprestaties en management onder druk", aldus de Oostenrijker, die af en toe ook eens businesslessen geeft aan Harvard Business School.

Het vertrek van Hamilton kan het team van Mercedes minder aantrekkelijk maken voor sponsors, maar een ander vlak dat geraakt kan worden door de overstap zijn de inkomsten gegenereerd uit merchandise. Of de overstap op dat vlak een impact gaat hebben? "Absoluut", stelt Wolff. "Lewis is veel meer dan alleen een coureur. Hij is een wereldwijd fenomeen. Het is duidelijk dat je op het eerste gezicht een stukje na 2024 gaat missen. Je gaat dat deel missen. Maar als Formule 1-team van Mercedes moeten we onze eigen identiteit hebben en dat zullen we in de toekomst ook altijd hebben. We hopen deel uit te maken van de carrières van veel jonge coureurs, die later succesvol worden. We zullen met een warm hart terugkijken op hoe fantastisch die reis was en hoe we samen zijn gegroeid."