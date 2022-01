Wolff zag vertrek in 2020 als serieuze optie: “Voelde me opgebrand”

Na enkele jaren bij Williams maakte Toto Wolff begin 2013 de overstap naar het fabrieksteam van Mercedes, waar hij Ross Brawn opvolgde als teambaas. Onder zijn leiding werd de grootste succesreeks van een Formule 1-team aller tijden neergezet, want tussen 2014 en 2021 wist de Duitse autofabrikant maar liefst vijftien van de zestien beschikbare titels te veroveren. Alleen de rijderstitel van 2021 ging in de laatste ronde van de GP van Abu Dhabi aan de neus van Mercedes en Lewis Hamilton voorbij. Er was echter een reële kans dat Wolff er in 2021 niet meer bij zou zijn. Het duurde lang voordat hij zijn contract verlengde.

Uiteindelijk tekende Wolff in december 2020 bij voor nog drie jaar als teambaas en CEO van het Mercedes F1-team, terwijl hij ook een belang van 33 procent in het team nam. Daar moest hij echter wel lang over nadenken. “Het waren tien maanden die heel moeilijk voor mij waren – ook mentaal gezien. Ik heb bijna acht jaar lang alles gegeven en voelde me tot op zekere hoogte opgebrand”, vertelde Wolff in een interview met de Frankfurter Allgemeine. “Bovendien zou mijn contract aflopen en had ik mijn aandelen kunnen verkopen. Dit alles leidde tot een innerlijk conflict: wil ik in de Formule 1 blijven? Kan ik nog steeds mijn bijdrage leveren? Of kan iemand anders het werk beter doen? Ik heb daar bijna een jaar over nagedacht, hoewel 'erover nadenken' nog een vrij positieve uitdrukking is. Het was een grote zelfreflectie, ook door de druk van het leed dat ik voelde. Uiteindelijk heb ik gekozen voor Mercedes en de Formule 1, ik heb hier mijn plekje gevonden.”

Het slopende programma van de Formule 1 en de werkzaamheden van een teambaas deden Wolff dus overwegen om zijn functie over te dragen aan een ander, maar uiteindelijk viel de keuze op een langer verblijf. Toch weet de woensdag 50 jaar geworden Wolff dat er vroeg of laat een moment komt dat het feest voorbij is. “Je kunt nog steeds functioneren in een situatie waarin je geen lucht krijgt, maar na maanden en jaren zullen je lichaam en je hoofd je op een gegeven moment zeggen: dit gaat niet meer! Er waren waarschuwingssignalen maar ik negeerde ze, omdat het allemaal om sportief en financieel succes ging. Het positieve heb ik een tijdje helemaal niet gezien.”