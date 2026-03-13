Wolff verklaart Mercedes-voorsprong in sprintkwalificatie China

Mercedes-coureur George Russell had in de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van China een voorsprong van ruim een halve seconde op het eerstvolgende Formule 1-team: de McLaren van Lando Norris.

Daarmee zette Mercedes de sterke start van het seizoen 2026 voort, na de 1-2-finish in de seizoensopener in Melbourne. Hoewel vooraf werd verwacht dat Mercedes vooraan mee zou strijden, noemde Oscar Piastri het huidige voordeel van de Duitse formatie al "indrukwekkend".

Russell en teamgenoot Kimi Antonelli veroverden de volledige eerste startrij voor de sprintrace. Een onderzoek naar een mogelijk incident waarbij Antonelli Norris zou hebben gehinderd, leverde geen verdere actie op; Norris vertelde de stewards dat hij niet op een snelle ronde zat, waardoor de Italiaan een straf ontliep.

Mercedes-CEO en teambaas Toto Wolff wees na de sprintkwalificatie tegenover Sky Duitsland op waar het huidige voordeel van zijn team vandaan komt.

"Ik ben echt tevreden. Er is een gezonde voorsprong op de anderen. Maar voor mij voelen de sprintkwalificatie en ook de sprintrace een beetje als de kleine race van het weekend. De echte kwalificatie is morgen en zondag is de grand prix. Als we deze performance daar kunnen doortrekken, zou dat natuurlijk geweldig zijn."

Voordeel in de bochten

"Ik denk dat ons grote voordeel hier vooral in de bochten zit. Dat kun je in sommige gevallen duidelijk zien: Pierre Gasly was bijvoorbeeld het snelst op de rechte stukken, maar ons voordeel komt in de bochten."

De drie teams die Q3 haalden - Mercedes, McLaren en Alpine - lieten elk sterke punten zien op verschillende delen van het circuit. GPS-data laat zien dat Mercedes aan het einde van de rechte stukken iets aan topsnelheid inlevert door eerder te beginnen met zogeheten 'super clipping', maar dat compenseert door meer minimumsnelheid in de bochten.

Daardoor kunnen de Mercedes-coureurs eerder op het gas bij het uitkomen van de bocht en sneller accelereren. Dat was duidelijk te zien in de aanloop naar en door zowel bocht 6 als bocht 11. Daar lag het tempo consequent zo'n 5 km/u hoger dan bij de Alpine van Gasly.

McLaren zat op zijn beurt dichter bij Mercedes in de bochten. De MCL40 was bijzonder sterk in het krappere gedeelte tussen bocht 1 tot en met 3, waar Norris zelfs een voordeel van 0,07 seconde pakte. Op de rechte stukken moest McLaren echter terrein prijsgeven.

Op het lange rechte stuk achterop het circuit lag Norris' topsnelheid 7 km/u lager. Daardoor had Mercedes uiteindelijk de beste balans tussen snelheid op de rechte stukken en prestaties in de bochten.

Vroege ontwikkeling 2026-auto

In gesprek met Sky's Britse F1-uitzending voegde Wolff toe dat een deel van de huidige vorm te danken is aan het feit dat Mercedes vorig jaar eerder dan veel rivalen overstapte op de ontwikkeling van de 2026-auto. De renstal uit Brackley had moeite met consistentie onder de vorige ground-effect-reglementen, maar dat probleem speelt nu niet meer.

"We hebben in het verleden teams gezien die zeiden dat ze alles op het volgende jaar zetten en dat het dan mislukte. Ik herinner me nog de BMW-tijd, toen ze voor een kampioenschap hadden kunnen vechten en een jaar later met een dubbele diffuser kwamen en uiteindelijk vertrokken."

"Wij hebben veel moeite gestoken in de 2026-auto, misschien iets eerder dan sommige anderen. Maar ik ben vooral blij dat de integratie van de power unit en het chassis goed werkt."

"Waar ik vooral blij mee ben, is hoe de auto rijdt. Als je de onboardbeelden ziet: de auto ligt als op rails. Het grootste deel van onze rondetijdwinst komt uit de bochten."