Wolff vermoedt dat er 'iets verkeerds' was bij Mercedes op Zandvoort

De Formule 1 Grand Prix van Nederland is voor Mercedes niet op een prettige manier geëindigd. De renstal had de hoop om met George Russell voor het podium te gaan, maar dat lukte bij lange na niet. De rijder eindigde als zevende, een plekje voor Lewis Hamilton. Teambaas Toto Wolff had niet gedacht dat het zijn team zo slecht zou vergaan.

"We hadden zes races op rij een podiumplaats en nu waren we daar heel ver vandaan. Deze auto lijkt helemaal niet op de auto waarmee we drie weken geleden eerste en tweede werden", vertelt de Oostenrijker, die de diskwalificatie van Russell op Spa buiten beschouwing laat. "Dit soort resultaten komt niet tot stand zonder dat er bijzondere factoren meespelen. Dat is iets wat we tot aan Monza gaan analyseren." Voor nu heeft Wolff nog geen idee waarom het zo'n teleurstellende race werd. "Hebben we iets op de auto gezet wat niet mee heeft gewerkt? Hebben we iets in de auto geëngineerd dat niet goed is? We moeten uitzoeken waar deze verandering in performance vandaan komt. Vooral de bandendegradatie was niet goed vandaag", aldus de man uit Wenen.

Mercedes had in Zandvoort de nieuwe vloer voor het eerst een heel raceweekend op de auto. Door alle regenbuien op vrijdag kon de formatie uit Brackley niet echt controleren of het goed werkte of niet. "We hadden daar niet heel veel data van", vervolgt de teambaas. "Door het weinige rijden - waar de rest ook last van had - kan het zijn dat we de verkeerde keuze gemaakt hebben om het op de auto te laten. Er zijn dus een paar factoren waardoor we dit weekend niet presteerden."

Mercedes heeft tot de start van het weekend in Monza vier dagen om alles goed te onderzoeken. Wolff vertelt dan ook dat zijn engineers tot die tijd voluit gaan om ervoor te zorgen dat de W15 tijdens de GP van Italië goed voor de dag te komen. "De veranderingen in de resultaten, daar zit wat in. Het was niet iets simpels dan alleen een verkeerde set-upkeuze", besluit hij.