Wolff blijft langer teambaas van Mercedes F1, opnieuw geen prestatieclausules

Toto Wolff staat sinds begin 2013 aan het roer bij Mercedes, nadat hij daarvoor zijn eerste stappen zette als directeur van het Formule 1-team van Williams. Onder zijn leiding wist Mercedes tussen 2014 en 2021 acht constructeurstitels en zeven rijderstitels veilig te stellen, maar onder de huidige technische reglementen heeft de formatie meer moeite. Het uitblijven van grote successen is voor de directie van het Duitse fabrieksteam, bestaande uit aandeelhouders Wolff, INEOS-eigenaar Jim Ratcliffe en Mercedes-CEO Ola Källenius geen reden om veranderingen door te voeren in het management. Zodoende heeft Wolff een nieuw driejarig contract tot eind 2026 getekend om leiding te blijven geven aan het team, zo vertelt hij in een interview met The Daily Telegraph.

"Het belangrijkste tussen ons drieën is denk ik dat we elkaar vertrouwen. Uiteindelijk ben ik zelf ook aandeelhouder en wil ik het beste rendement uit mijn investering halen. En het beste rendement is winnen", zegt Wolff over de situatie. "Ik ga me niet proberen vast te klampen aan een positie als ik denk dat iemand anders het beter kan doen dan ik. Ik zorg ervoor dat ik mensen om me heen heb die tegen me in durven te gaan. Uiteindelijk hebben we met zijn drieën besloten om verder te gaan." En hoewel Mercedes in de afgelopen twee seizoenen slechts één Grand Prix won, lijkt het lot van Wolff niet af te hangen van de prestaties van het team. "Ik heb nooit prestatieclausules gehad", vervolgt de Oostenrijker. "Je vertrouwt elkaar, of je vertrouwt elkaar niet. Als aandeelhouders zitten we op één lijn."

Zelf voelt Wolff ook niet de behoefte om zijn taken als teambaas neer te leggen. Hij haalt dan ook energie uit de uitdaging om Mercedes weer terug naar de top te brengen. "Ik ben in verschillende functies onderdeel van dit team. Ik ben mede-aandeelhouder, ik zit in de directie. Dat zijn dingen die niet zullen veranderen, ongeacht welke uitvoerende of niet-uitvoerende rol ik heb. Ik voel me echter goed", aldus Wolff. "Het risico is voor mij eerder dat ik me verveel dan dat ik een burn-out oploop. Daarom omarm ik onze huidige uitdagingen, hoewel het soms voelt alsof ze heel, heel moeilijk te managen zijn."