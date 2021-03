Wolff verklaart waar Mercedes het aflegt tegen Red Bull

Na de wintertest in Bahrein was duidelijk dat Mercedes niet helemaal comfortabel was met de prestaties van het chassis, maar ook op motorisch vlak loopt het niet vlekkeloos bij de Duitse renstal. Teambaas Toto Wolff stelt dat het merk achterloopt als het aankomt op derating. Dit houdt in dat de vermogensboost die wordt opgewekt door het ERS, aan het einde van de rechte stukken te vroeg op is.

Gevraagd naar de achterstand van Mercedes op Red Bull, zei Wolff: “We verliezen vooral in de snelle bochten. We kunnen duidelijk zien dat we daar een achterstand hebben. We verliezen wat betreft de motor een beetje op derating. We zijn nog niet tevreden met het opwekken van de energie. Maar het is niet zo dat we naar een specifiek onderdeel kunnen wijzen waardoor we een grote achterstand hebben.”

De sterke vorm van Red Bull en AlphaTauri in Bahrein laat zien dat motorleverancier Honda een flinke stap gezet heeft met de nieuwe krachtbron. Wolff is echter hoopvol dat zijn team de problemen kan oplossen. “Honda heeft geweldig werk geleverd. Ze hebben een heel competitief pakket gebouwd. Kijk waar AlphaTauri staat. We moeten het sportief opvatten. Je moet het toegeven als je ziet dat ze geweldig werk gedaan hebben. Er is [voor ons] geen manier om een snelle oplossing te vinden. Wanneer je ziet wat we verliezen aan het einde van de rechte stukken, dan is dat iets waar we een oplossing voor moeten zien te vinden. Dat is niet makkelijk, maar dat zullen we wel fixen.”

Gevraagd of hij het verrassend vindt dat Honda voor haar laatste seizoen in de Formule 1 een nieuwe krachtbron heeft geïntroduceerd, reageerde de Oostenrijker: “Ben ik verrast? Nee, helemaal niet. Ik denk dat Honda een bedrijf met trots is en ik ben ervan overtuigd dat ze alles zouden geven om in het laatste jaar als fabrieksteam een sterke krachtbron af te leveren. Ze hebben niets laten liggen en alles gedaan om zo goed mogelijk voor de dag te komen dit jaar. Het motiveert ons, en ik ben blij voor ze.”