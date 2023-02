Wolff verklaart zwarte W14: “Zitten nu al op minimumgewicht”

Mercedes presenteerde woensdag op het circuit van Silverstone de gloednieuwe W14. Na een teleurstellend verlopen 2022 moet de formatie uit Brackley dit jaar weer meedoen voor de wereldtitel in F1. Opvallend was dat Mercedes voor 2023 gekozen heeft voor een volledig zwarte auto. Het team deed dat in 2020 en 2021 ook om aandacht te vragen voor Black Lives Matter, maar deze keer zit er ook een praktische gedachte achter. Alle teams vechten met de huidige generatie auto’s tegen het minimumgewicht, dat door de FIA voor dit jaar vastgesteld is op 798 kilogram. Om aan die limiet te komen, heeft Mercedes besloten om de auto van dit jaar helemaal zwart te laten. Een deel is voorzien van zwarte verf, een groot deel is gewoon carbon.

Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, constateert Toto Wolff nadat de W14 op de weegschaal is gezet. “We zitten op de gewichtslimiet”, reageert Wolff op een vraag van Motorsport.com. “Dat wilden we bereiken voor dit seizoen. Toen we keken naar alle gewichtsbesparingen die mogelijk waren, wisten we dat er echt mee bezig moesten. Het is iets waar je snelheid mee wint. Je kunt met de verf niet heel veel besparen, maar het laat wel zien wat we doen. Ook qua historische context en de wijze waarop we in het verleden onze Zilverpijlen ontwikkeld hebben. Enkele jaren geleden hebben we de auto zwart gemaakt vanuit een maatschappelijke context, dat geldt vandaag de dag ook nog gewoon. Het was gewoon een logische keuze.”

Wolff wil niet ingaan op de exacte besparing die Mercedes gedaan heeft met het zwarte uiterlijk van de wagen. “Over het gewicht kan ik weinig zeggen, omdat we natuurlijk allemaal met honderd gram meer of minder bezig zijn”, zegt hij. Daar gaat nogal wat inspanning zitten om bijvoorbeeld een kilo of meer dan dat vinden.” De teambaas sluit overigens niet uit dat de kleurstelling van de W14 in de loop van het seizoen aangepast wordt en er zilveren accenten terugkeren als het team elders meer kansen ziet om gewicht te besparen. “Zilver is natuurlijk onderdeel van onze geschiedenis en daardoor zullen we altijd zilveren accenten aanbrengen als het gewicht dat enigszins toelaat.”

Mercedes doet woensdagmiddag op Silverstone de shakedown met de W14.