Wolff verklaart Wikipedia-uitspraak over F1-record Verstappen

Max Verstappen veroverde in de Grand Prix van Italië op Monza de zege, zijn tiende overwinning op rij. Hij had het record van Sebastian Vettel met negen zeges op rij geëvenaard, maar staat nu op eenzame hoogte in die lijst. Toen Mercedes-teambaas Toto Wolff naar die bijzondere prestatie werd gevraagd na de race - met de voetnoot dat zelfs zijn team in de dominante jaren er niet in was geslaagd om zoiets te presteren - reageerde de Oostenrijker: "Onze situatie was een klein beetje anders omdat we binnen het team twee coureurs hadden die tegen elkaar streden. Ik weet niet of hij [Max] om die records geeft. Het is niet iets wat voor mij belangrijk zou zijn. Die cijfers zijn toch voor Wikipedia en niemand leest dat."

Die reactie leidde tot veel ophef, aangezien het niet van sportiviteit getuigt van de kant van Mercedes. Dat ziet Wolff in Singapore nu ook in. Toch slikt hij die woorden niet helemaal in. Hij verklaart wel waarom hij die uitspraak deed. "Als je naar die uitspraken kijkt, kan je in die omstandigheden denken: 'Was dit het slimste wat ik kon zeggen?' En misschien was dat niet zo", geeft de Mercedes-teambaas toe. "Maar dat is altijd mijn mentaliteit geweest en iets wat ik van Niki [Lauda] heb overgenomen", licht hij toe. "Niki gaf zijn trofeeën weg voor een gratis wasbeurt voor zijn auto. Je zal bij mij ook niet veel memorabilia zien omdat die cijfers er voor ons beiden nooit toe deden."

Wolff haalt zoals vaker aan dat de Formule 1 een meritocratie is en dat als een team goed werk levert, zij bejubeld moeten worden en de rest harder moeten werken om het gat te dichten. "Zoals ik dit jaar vaker heb gezegd zal alleen de beste het wereldkampioenschap winnen en je moet erkennen dat zij geweldig werk leveren. Uiteindelijk nemen ze nog een grote trofee mee en dat is het waardevolst. De beste persoon in de beste auto wint het wereldkampioenschap."

Zelf kreeg Verstappen ook al de vraag over de opmerkingen van Wolff en of hij teleurgesteld was in de Oostenrijker. "Nee hoor, ik ben daar niet teleurgesteld in. Zij hadden zelf natuurlijk een shit race, dus misschien was hij daar nog wel boos over", reageerde de tweevoudig wereldkampioen koeltjes . Wel vond de Limburger het wel opvallend dat Wolff zich zoveel bezighoudt met Red Bull. "Hij lijkt soms wel een medewerker van ons team, al is hij dat gelukkig niet!", grapte de Red Bull-coureur.