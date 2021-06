Wolff: "Verbaasd dat Red Bull fel reageert op opmerking over motor"

Lewis Hamilton heeft na de Franse GP laten weten dat Red Bull opvallend sterk is op rechte stukken. De hoofdrolspelers van Red Bull verklaren dat door verschillende vleugelstanden, al heeft Hamilton het woord 'power' eveneens in de mond genomen. De nieuwe Honda-motor - die bij de Franse GP is geïntroduceerd - zou volgens hem meer vermogen leveren, al is dat volgens de regels onmogelijk. De motorische doorontwikkeling is immers bevroren, waardoor teams alleen nog iets aan de betrouwbaarheid mogen doen.

Christian Horner heeft vrijdag laten weten dat Wolff dit aspect eens aan zijn coureurs moet uitleggen en ook Verstappen reageerde er na de kwalificatie op. De polesitter liet weten dat hij de verschillende vleugels zou printen en aan journalisten zou geven om duidelijk te maken dat het niets met puur vermogen te maken heeft. Wolff laat in reactie daarop weten dat hij verrast is. "Ik vraag me af waarom dit zo'n onderwerp van gesprek is. We weten allemaal dat de motoren zijn gehomologeerd. Ik ben echt verbaasd dat de Red Bull-mannen zo fel reageren op dit hele motorenverhaal", laat Wolff aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

"De regels zijn heel duidelijk, de doorontwikkeling is bevroren. Je mag alleen nog iets aan de betrouwbaarheid doen, maar dat is het dan ook. Her en der mag je wel enkele dingen onder handen nemen, maar daar heb je tokens voor nodig. In dat opzicht kunnen ze geen extra vermogen hebben", vervolgt Wolff. De betrouwbaarheidsingrepen kunnen indirect overigens wel een voordeel opleveren. Als Honda door de aanpassingen meer vertrouwen in de eigen krachtbron heeft, kan Red Bull het hele weekend met een agressievere motorstand rijden. Formaties mogen op zaterdag en zondag nog maar één motorstand gebruiken, waardoor een agressievere keuze wel voordeel kan opleveren. Dat valt echter binnen de regels.

Reglement nadelig voor Mercedes, doorontwikkeling niet aangepast

Feit is in ieder geval dat Mercedes een behoorlijke kluif aan Verstappen en Red Bull heeft in 2021. Als een verrassing komt dat niet voor Wolff. "We weten hoe het technische reglement is aangepast voor 2021 en ook dat wij daar meer door zijn geraakt. Dat is gewoon een feit", duidt hij op de aangepaste vloer. Grote upgrades om het één en ander recht te zetten zijn dit jaar echter niet meer van Mercedes te verwachten. "We houden vast aan ons principe om de meeste middelen voor 2022 in te zetten, ongeacht de consequenties dit jaar. We zien dit namelijk als een langdurig gevecht en laten ons niet leiden door één race of één resultaat. Red Bull heeft op dit moment gewoon een beter pakket, ook dat is een feit. Maar wij moeten zorgen dat we het maximale uit ons eigen pakket halen en foutloos zijn in de uitvoering. We mogen ook niet vergeten dat we pas een derde van het seizoen hebben gehad."

