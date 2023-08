Op het circuit van Zandvoort vonden de voorgaande twee edities zeer spannende duels om de pole-position plaats, maar op de opdrogende baan was Max Verstappen opnieuw iedereen de baas. Hij snelde naar een rondetijd van 1.10.567, de enige coureur die onder de 1.11 kwam en daardoor een gat van een halve seconde sloeg naar Lando Norris. Verstappens teamgenoot Sergio Perez kon opnieuw niet tippen aan de snelheid van de tweevoudig wereldkampioen en gaf in zijn vliegende ronde 1,3 seconde toe om slechts zevende te worden.

Mercedes-teambaas keek met verbazing toe hoe Verstappen zo'n gat sloeg naar teamgenoot Perez, die al sinds 2011 rondrijdt in de Formule 1. "Het is vreemd, bizar", antwoordt Wolff desgevraagd naar het grote verschil tussen de twee Red Bull-teamgenoten. "Checo is geen idioot, dat hebben we al die jaren wel gezien. Checo is een meervoudig Grand Prix-winnaar en reed voor Racing Point, dus ik kan dat niet begrijpen. We hebben gezien dat Max elke teamgenoot heeft gesloopt, of het nu zijn vermogen is om een auto om zich heen te creëren die heel lastig te besturen is, maar snel is als je ertoe in staat bent... Hij slaat die gaten, die 1,3 seconde. Ik heb geen verklaringen gehoord, maar... vreemd."

Zelf had Perez wel enkele verklaringen voor zijn tegenvallende rondetijd in Q3 op Zandvoort. De kwalificatie was op een natte baan begonnen, maar deze werd alsmaar droger naarmate de sessie vorderde. Uiteindelijk waren de slicks de enige echte optie in Q3, al waren er nog enkele natte plekken naast de ideale lijn. Perez legde uit dat hij Q3 anders had moeten opbouwen, al hielpen de rode vlaggen door de crashes van Logan Sargeant en Charles Leclerc ook niet met de opbouw van die vliegende ronde.

"De kwalificatie werd aardig verstoord waardoor we veel tijd in garage doorbrachten", zei de coureur uit Guadalajara. "De zon kwam er ook nog eens bij, al was het lastig inschatten hoe droog het precies was. Toen we eenmaal naar buiten konden, maakten we een fout met de strategie door voor twee snelle rondes te gaan. We vroegen hierdoor te veel van de band. Maar zoals altijd weet je de beste strategie pas na de sessie. Desondanks staan we zevende. Zondag is het zaak om een sterke start te hebben en vanaf daar verder te gaan."

Video: Samenvatting kwalificatie Grand Prix van Nederland