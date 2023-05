Wolff: "Mercedes van slecht naar niet goed gegaan in Monaco"

Lewis Hamilton en George Russell sleepten in de Grand Prix van Monaco een vierde en vijfde plaats in de wacht nadat veel aandacht uitging naar de meegenomen updates voor de W14. De bolide van de twee Britse coureurs was flink onder handen genomen vanwege tegenvallende prestaties en de weg naar voren moet nu ingezet worden. De updates, bestaande uit onder meer nieuwe sidepods en een nieuwe voorwielophanging, waren bedoeld voor Imola, waar volgens de coureurs ook makkelijker te beoordelen was geweest of de updates het gewenste effect hadden. Door de afgelasting van de Grand Prix van Emilia-Romagna werden de updates in Monaco voor het eerst getest. Het gevoel na de race was voor Hamilton in ieder geval goed, maar Mercedes richt zich nu vooral op Barcelona als de eerste echte test voor het updatepakket.

Mercedes-teambaas Toto Wolff merkte na de race op dat zijn coureurs nog niet helemaal tevreden waren. Zij zeiden dat de W14 nog steeds 'niet goed' was, maar dat was volgens de Oostenrijker al een vooruitgang te noemen. Vorig jaar was Russell namelijk de snelste van de twee, met een gat van zeven tienden naar polesitter Charles Leclerc. Nu bedroeg het gat tussen Hamilton en polesitter Max Verstappen drie tienden. "Het is lastig [om de updates te beoordelen] omdat we in de mix zaten met Aston Martin en Ferrari", zegt Wolff over de updates. "Op een positieve noot: dat is misschien wel bemoedigend omdat we hier nooit echt goed zijn geweest."

"We zaten drie tienden van de pole vandaan, dat was vorig jaar zes tienden", herinnert Wolff zich. "De auto was vorig jaar verschrikkelijk, deze keer zeiden de coureurs dat deze niet goed is. Dat is dus al een stap in de beschrijving. Maar we moeten echt voorzichtig zijn. We moeten naar Barcelona gaan en meer data verzamelen. Het is een nieuwe basis. Ik verwacht ook daar niet dat we Aston Martin of Ferrari achter ons zullen laten."

Wolff voegt toe dat Mercedes in Spanje moet zien te begrijpen hoe ze de auto met deze updates moeten afstellen en dat de sterke werkethiek het team vooruit zal helpen. "Het gaat er meer om dat we begrijpen wat de auto nu doet en hoe we deze moeten afstellen. We zijn erg goed in hard werken zodra we een ontwikkelingsrichting hebben vastgesteld, zelfs met het oude pakket dat niet geweldig was. Deze was verschrikkelijk aan het begin van het seizoen. We wisten een race in Interlagos op dominante wijze te winnen, we komen er wel."

Geheel tevreden over het weekend in Monaco was Wolff niet. Volgens hem ging het namelijk na de eerste twee vrije trainingen op vrijdag bergafwaarts. "We waren in de eerste en tweede vrije training beter dan de rest van het weekend. Hoe meer grip de baan biedt, hoe minder goed wij presteren. We leren veel op dit moment, alles is nieuw. We moeten data vergaren en de auto zien af te stellen."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Monaco van 2023