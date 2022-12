Toto Wolff legt uit waarom Mercedes porpoising niet zag aankomen

Na acht constructeurstitels op rij moest Mercedes in 2022 genoegen nemen met de derde plaats in het kampioenschap. Dat het daar bij is gebleven, was grotendeels te wijten aan de problemen waar het team in de eerste fase van het seizoen mee kampte. Lewis Hamilton en George Russell hadden gedurende het seizoen zo nu en dan het gevoel dat er een parachute achter hun W13 hing, maar de povere snelheid op de rechte stukken was niet het enige probleem. Ook werd Mercedes hard getroffen door porpoising en bouncing. Daar waar veel andere teams dat redelijk vlot onder controle kregen, bleef de Duitse fabrieksformatie hier langere tijd mee worstelen.

Teambaas Toto Wolff zegt dat Mercedes porpoising niet had zien aankomen, omdat er conceptueel verkeerde keuzes waren gemaakt. "Zelfs de beste mensen kunnen het fout hebben. We hebben niet een pil genomen waardoor we nu ineens dom zijn, terwijl we vorig jaar in december nog constructeurskampioen werden", vertelt de Oostenrijker in de podcast Beyond the Grid. "Het is heel eenvoudig: we hebben voor het verkeerde concept gekozen en we hebben het effect onderschat als de auto met een lage rijhoogte rijdt. Anderen hebben dat beter gedaan. Misschien wisten ze hiervan uit vroegere tijden of waren ze meer gefocust op dit specifieke gedrag van de auto, dat weet ik niet. Maar binnen onze organisatie wordt door iedereen ruiterlijk erkend dat we het op dit vlak slecht hebben gedaan. Er wordt geen verstoppertje gespeeld of gezocht naar verklaringen waarom we hier zijn geëindigd. Iedereen hier erkent dat we totaal verkeerd zaten, terwijl anderen het bij het juiste eind hadden."

Het duurde uiteindelijk tot de Grand Prix van Canada voordat de grootste problemen met porpoising en bouncing waren opgelost bij Mercedes. Toch was het euvel volgens Wolff aan het einde van het seizoen nog niet helemaal verholpen, al moet dat met de W14 voor 2023 wel lukken. "Wij denken dat we het onderliggende probleem van het stuiteren hebben opgelost, maar niet alles konden we oplossen met de 2022-auto. Wij denken dat het voor volgend jaar makkelijker wordt, omdat we wat aan de architectuur en lay-out van de auto gaan veranderen. Dat moet ons de goede kant op sturen", vertelt Wolff. "Met deze nieuwe regels heb je dat je soms een probleem oplost, terwijl er ook nog een onderliggend probleem is. We moeten nederig zijn en niet denken dat we ergens recht op hebben, dat we meteen terug zijn in het kampioenschap en vanaf het begin weer kunnen winnen. Maar ik kijk heel erg uit naar volgend jaar."

Dat Formule 1-teams zich sinds 2021 aan een budgetplafond moeten houden, maakt het er niet eenvoudiger op om complexe problemen snel op te lossen. Toch gelooft Wolff niet dat alle problemen opgelost zouden zijn als er wél eindeloos veel geld uitgegeven zou mogen worden. "Dat had voor ons geen verschil gemaakt, want het ontbrak niet aan mogelijkheden, tools of tijd. Het was eerder dat we het laag voor laag moesten bekijken om tot de kern van het probleem te kunnen komen. Dat zou niet anders zijn geweest als er geen budgetplafond was geweest."