De seizoenstart voor het Formule 1-team van Mercedes is ronduit desastreus verlopen. De formatie uit Brackley begon vol goede moed aan het seizoen en hoopte aan te haken bij Red Bull, maar dat is voorlopig niet het geval. Sterker nog, na drie races staan het team vijfde in het constructeurskampioenschap, nog achter Ferrari, McLaren en Aston Martin. Na een mislukte race in Australië, waarin zowel Lewis Hamilton als George Russell uitviel, weet teambaas Toto Wolff even niet meer hoe het verder moet. Hij twijfelt zelfs voorzichtig aan zijn eigen positie.

"Ik bekijk als sleutelfiguur in dit bedrijf altijd of mijn bijdrage positief en creatief is. Ik ben daarom ook de eerste die toe zou geven dat als iemand een beter idee heeft, hij het mij moet vertellen. Het enige waar ik in geïnteresseerd ben is het team zo snel mogelijk er weer bovenop te helpen", vertelt de Oostenrijker na afloop van de race tegen de verzamelde pers, waaronder Motorsport.com. "Ik zou het ook niet erg vinden om mee te denken over wat dat kan zijn. Of wie dat kan zijn."

De oorzaak van de tegenvallende prestaties zoekt Wolff echter niet bij zichzelf of de coureurs, maar meer in de auto. Een van de dingen waar de W15 mee kampt, is een onvoorspelbare achterkant en ook het porpoising-probleem speelt weer op. "We zitten met een fysiek probleem, niet met een probleem op filosofisch of organisatorisch gebied", legt de topman uit. "Het is niet dat we sinds 2021 dommer zijn geworden, we begrijpen het gedrag van de auto niet. Dat begrepen we eerder nog wel."

Opstappen is echter niet het eerste idee dat Wolff heeft. "Ik reflecteer elke dag op alles wat ik doe", zegt hij. "Het is een terechte vraag om te stellen of de positie van de manager of trainer houdbaar is. Ik denk echter niet dat het [opstappen] nu het beste is om te doen. Maar als er ideeën zijn wie dit om kan draaien, laat het me dan weten. Ik zal er naar luisteren."