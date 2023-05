Het idee achter het sprintformat is dat deze het raceweekend met name voor de fans interessanter moet maken. Bij de alternatieve opzet staat er namelijk elke dag wel iets op het spel. Voor de Grand Prix van Azerbeidzjan werd aan het format gesleuteld, resulterend in een zogenaamde sprint shootout. Hiermee werd de sprintrace losgetrokken van de hoofdrace, waardoor de zaterdag een sprintdag is geworden, terwijl vrijdag al de kwalificatie voor de hoofdrace plaatsvindt.

Het nieuwe format kon op enthousiasme van meerdere coureurs rekenen. In de sprintrace in Baku sprong het duel tussen Max Verstappen en George Russell bij de start er tussenuit, maar verder bood die race niet veel actie. Dat laatste was ook het geval voor de hoofdrace, waarin Sergio Perez en Verstappen het tempo aanvoerden en er hier en daar wel duels waren, maar vaak slechts van korte duur.

Het doet de vraag rijzen of het sprintformat wel de oplossing is om de weekenden interessanter te maken, of dat het probleem nog altijd vooral bij de auto's ligt. Mercedes-teambaas Toto Wolff weet daar wel het antwoord op. "Vandaag was niet fantastisch qua entertainment, nee", oordeelt Wolff. "Eerder het tegenovergestelde. Vandaag was geen thriller. Er waren geen inhaalacties, zelfs niet met het grote snelheidsverschil. Dat maakte het niet zo vermakelijk. We moeten het weekend met het sprintformat analyseren, kijken of er positieve dingen zijn. Maar het komt uiteindelijk allemaal neer op het racen. Je hebt stevige duels nodig. Het hoogtepunt was gisteren, met George en Max. Zij konden het gevecht met elkaar aangaan. Daar was vandaag geen sprake van."

"Zelfs al zit je twee tienden van een seconde achter iemand, is het erg lastig, haast onmogelijk, om in te halen", maakt Wolff duidelijk waar het probleem zit. "Je moet hopen dat de andere coureur een fout maakt. We moeten er echt naar kijken, kijken hoe we het beter kunnen maken. Of nee. We moeten niet kijken hoe we het beter kunnen maken, maar kijken hoe we dit soort saaie races kunnen voorkomen."

Niet reactief

Voor deze race paste de FIA de DRS-zone op start-finish aan. Deze werd met 100 meter ingekort, aangezien het effect van het hulpmiddel de afgelopen jaren te sterk bleek. Nu hadden de coureurs een kleiner stuk om met DRS het verschil te maken, maar dat was volgens Wolff niet het grootste probleem. "Ik weet niet zeker of 100 meter meer het verschil zou hebben gemaakt. Misschien net aan", aldus de Mercedes-teambaas.

Wolff benadrukt echter dat de Formule 1 niet reactief moet zijn na races als deze, maar vooral naar het totaalplaatje moet kijken. Pas dan zou de sport conclusies moeten trekken over wat er beter kan. "Na een raceweekend als deze moeten we het niet hebben over 'we moeten dit of dat veranderen'. We moeten echter zien te begrijpen waarom het niet zo vermakelijk was", stelt de Oostenrijker. "Je hebt twee auto's die op basis van verdienste aan de horizon verdwijnen en dan heb je een gat van twintig seconden. Ik zou vandaag niet weten wie de snelste was tussen ons, Ferrari en Aston Martin. Als je vastzit, zit je vast en dat is het dan wel. We moeten dit de komende races aankijken en zien of we iets moeten aanpassen."

