Mercedes koos voor een gedurfde strategie door gebruik te maken van de virtuele safety car zeventien ronden voor het einde van de race. Beide heren stapten over naar verse mediums waardoor ze het gat naar Carlos Sainz en Lando Norris snel konden dichten. George Russell voerde het slotoffensief van de Duitse formatie aan, maar dit resulteerde in een regelrecht drama voor de Brit. In de laatste ronde van de race raakte hij namelijk hard de muur voor het insturen van bocht tien, waardoor hij in de baanafzetting belandde en nul punten achter zijn naam kon noteren.

Teambaas Toto Wolff is teleurgesteld dat zijn protegé zijn haast perfecte weekend niet om kon zetten in een podiumplaats. “Ik ben verdrietig voor George want hij heeft voor 99,9 procent een fantastisch weekend gehad en door een minimaal verlies aan concentratie, raakt hij de muur en was het gebeurd. Hij zette alles op alles om de race te winnen. Op dat moment was het noodzakelijk om geen enkele millimeter van de baan ongebruikt te laten om Norris en misschien Sainz in te halen. Lando kuste de muur en hij zat achter hem en raakte de muur nog harder, en dat kostte hem de race. Deze dingen kunnen gebeuren als je zo hard pusht.”

Fout staat voor altijd in hem gegraveerd

Volgens de Oostenrijker zal deze kostbare fout zich op de lange termijn uitbetalen. “Ik heb tegen hem gezegd dat ik liever heb dat dit nu gebeurt en hij ervan leert dan wanneer we om de overwinning of het kampioenschap vechten. Deze fout zal in hem gegraveerd worden.”

Het is nog altijd pas Russells tweede seizoen bij een topteam als Mercedes en de Braziliaanse Grand Prix van vorig jaar, waar hij zowel de sprint- als de hoofdrace op zijn naam zette, is een goede indicatie van het talent waarover de 25-jarige coureur beschikt. Wolff stelt dat men niet moet vergeten dat Russell nog altijd in een leerfase van zijn carrière zit. “Ik denk dat George een pure racer is en hij is er kapot van. Maar zoals ik tegen hem zei, we raceten voor de derde plaats en niet voor de overwinning. Maar het is een steile leercurve en met zulke situaties, in een tweede jaar bij Mercedes, gaat dat niet nog een keer gebeuren wanneer het om een overwinning of kampioenschap gaat. Maar hij is natuurlijk erg ontdaan”, zo sluit de Mercedes-teambaas af.