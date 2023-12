Toto Wolff en zijn vrouw Susie Wolff kwamen dinsdag in het middelpunt van de belangstelling te staan door de aankondiging dat de FIA onderzoek ging doen naar mogelijke belangenverstrengeling. De Mercedes-teambaas zou over informatie beschikt hebben die alleen bij medewerkers van Formula One Management bekend zou zijn. Die info zou hij verkregen hebben via zijn vrouw Susie, die als topvrouw van de F1 Academy in dienst is bij FOM. Naar verluidt ging de FIA over tot een onderzoek naar aanleiding van klachten van andere F1-teambazen, maar de teams reageerden woensdag door allemaal dezelfde verklaring naar buiten te brengen en te stellen dat ze geen klacht hadden ingediend.

Donderdagavond werd duidelijk dat de FIA het onderzoek naar Toto en Susie Wolff niet voortzette wegens voldoende bewijs dat er geen sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling. De vragen die inmiddels waren ontstaan over de redenen achter het onderzoek, werden daarbij niet beantwoord. Dat leidde tot forse onvrede bij Susie Wolff, die haar onvrede over de gang van zaken duidelijk liet blijken via social media. De Schotse gaf aan graag antwoorden te willen hebben over wie de aanstichter van het onderzoek was en eiste transparantie. Daarin krijgt ze nu bijval van haar man Toto, die eveneens onderzocht werd door de FIA.

De teambaas, CEO en mede-eigenaar van Mercedes F1 heeft inmiddels ook gereageerd op het beëindigen van het onderzoek. Wolff stelt dat hij en Mercedes momenteel juridische gesprekken voeren met de FIA en hij eist dan ook volledige openheid over het onderzoek. "We begrijpen dat er veel mediabelangstelling is voor de gebeurtenissen van deze week. We zijn momenteel in een actieve juridische discussie met de FIA. We verwachten volledige transparantie over wat er heeft plaatsgevonden en waarom, en hebben ons uitdrukkelijk alle juridische rechten voorbehouden", meldt Wolff in een korte verklaring. Een echte reactie op de situatie wil de Oostenrijker niet geven, doordat er mogelijk dus nog juridische stappen volgen ten opzichte van de FIA. "Daarom vragen we om jullie begrip dat we voorlopig geen officieel commentaar zullen geven, maar we zullen de zaak te zijner tijd zeker aan de orde stellen."