Volgend jaar gaat een ingrijpend nieuw reglement in terwijl het budgetplafond ervoor zorgt dat de teams niet onbeperkt geld over de balk kunnen smijten. Veel formaties hebben de focus al volledig verlegd naar de wagen voor 2022, om te voorkomen dat ze met een achterstand aan het nieuwe tijdperk beginnen. Hoe minder energie er in de huidige auto gestoken wordt, hoe groter de kans dat je er komend seizoen direct goed bij zit. Voor topteam Mercedes zorgt dit voor de nodige hoofdbrekens. Het team is in een fel duel verwikkeld met Red Bull Racing om de wereldtitels. Als men de ontwikkeling voor dit jaar stillegt, is de kans groot dat de rivaal met de prijzen aan de haal gaat. Zeker omdat men in Milton Keynes nog altijd elke race met updates komt. Volgens teambaas Toto Wolff zit er weinig anders op.

“Je moet ook naar 2022 kijken”, legt Wolff uit in gesprek met Motorsport.com. “Want tenzij je een toverstokje hebt, begin je volgend jaar met een achterstand. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste teams hun ontwikkeling voor 2021 stilgelegd hebben. Maar als je door blijft ontwikkelen, levert je dat dit jaar zeer zeker een voordeel op.”

Red Bull-teambaas Christian Horner is zich bewust van de gevaren die komend jaar op de loer liggen maar de Brit weigert de ontwikkeling van de RB16B stil te leggen nu de titels in zicht zijn: “Je moet het per week bekijken, race voor race. Het team verricht geweldig werk in het vinden van een balans tussen de uitdagingen van dit jaar en voor volgend seizoen. Het is niets nieuws. Er wordt nu een ding van gemaakt maar we hebben in het verleden al vaker grote reglementsveranderingen gehad. Je moet een balans vinden en je middelen inzetten waar ze het hardst nodig zijn. Het team werkt ongelofelijk hard, heel goed en zeer efficiënt.”