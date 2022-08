Wolff: "Toetreding Audi en Porsche maakt Formule 1 lastiger"

Audi bevestigde vrijdagochtend in 2026 tot de Formule 1 toe te treden met een eigen power unit. Het Duitse merk zit ook in de afrondende fase van een deal met Sauber, dat momenteel onder de naam van Alfa Romeo opereert. De bevestiging van de Red Bull-Porsche-deal is ook aanstaande, waarbij dat merk eigen krachtbronnen gaat produceren in Milton Keynes. Dat gebeurt nu al met Red Bull Powertrains.

Wolff zegt dat Mercedes de twee Duitse merken verwelkomt, nadat het merk met de ster in de Formule E al tegen ze streed. "Dit is goed nieuws", antwoordt Wolff op de vraag van Motorsport.com wat hij vindt van de Audi-deelname. "Er zaten al enorme sterke autofabrikanten in de Formule 1, maar dit laat meteen de kracht van de sport zien. Het is goed voor de sport om een aantal van de grootste automerken ter wereld als concurrent te hebben. F1 is de zwaarste competitie voor elke fabrikant. Het wordt alleen nog maar lastiger met de toetreding van deze gasten." De Mercedes-teambaas begrijpt dat beide merken hun projecten verschillend benaderen. "Dit is gewoon een kwestie van indekken. Het ene merk wordt een fabrieksteam in Zwitserland en het andere voegt zich bij een van de beste Formule 1-teams ter wereld. Het is een tweesporenstrategie. Voor mij klinkt dat logisch."

Williams-teambaas Jost Capito deelt de mening van zijn collega door te stellen dat de komst van Audi aangeeft wat de kracht van de koningsklasse is. "Het is belangrijk voor de Formule 1 als een fabrikant als de Volkswagen Group bevestigt toe te treden", zegt de voormalig WRC VW-baas tegen Motorsport.com. "Dit is ook een teken voor andere autofabrikanten en toont het belang van de stap die F1 de afgelopen jaren heeft gemaakt. Een paar jaar geleden was dit nog ondenkbaar. Nu komen er zelfs twee. Audi is bevestigd, de toetreding van Porsche lijkt aanstaande. Dit is geweldig voor de Formule 1. Overal waar Audi meedoet, slagen ze. Ik ben ervan overtuigd dat ze er vroeg of laat staan als ze dit serieus aanpakken. Daar twijfel ik niet aan."

Video: Audi bevestigt toetreding in F1-seizoen 2026