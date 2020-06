Wolff over Kallenius en eigen toekomst: "Ik lach om de geruchten"

Het is geen geheim dat de relatie tussen Wolff en voormalig Daimler CEO Dieter Zetsche zeer goed was. Beide heren vulden elkaar perfect aan en zaten doorgaans op één lijn wat betreft het F1-project. Met opvolger Kallenius is dat niet altijd het geval. Zo greep de Zweed meteen in tijdens de coronachaos in Australië, waarbij hij Wolff tijdens een nachtelijke vergadering opbelde en met klem verzocht om niet te gaan racen. In de politieke strijd tegen Ferrari volgde een tweede voorbeeld. Wolff wilde er met gestrekt been in om de FIA-schikking over Ferrari's 2019-motor openbaar te krijgen, maar weer trok Kallenius aan de bel en haalde Wolff bakzeil.

Samen lachen om de geruchten

Het zou de relatie tussen beide heren niet ten goede zijn gekomen, al spreekt Wolff dat zelf tegen. "Ze hebben compleet verschillende persoonlijkheden", duidt Wolff op het verschil tussen Zetsche en Kallenius. "Maar ik heb met beide een goede werkrelatie. Sterker nog, het is meer dan dat, eigenlijk een soort vriendschap. Ola en ik hebben dan ook behoorlijk gelachen om alle geruchten waarin onze onderlinge relatie in twijfel werd getrokken", aldus Wollf in gesprek met geselecteerde media - waaronder Motorsport.com. "We bellen elkaar meerdere keren per week en hij is erg betrokken bij het F1-project. Hij is ook een goede sparringspartner voor mij en dat zou ik niet graag willen missen, net zoals dat met Dieter het geval was."

De onderlinge relatie vormt dus geen probleem, maar betekent dat ook dat Wolff bij Mercedes blijft? Hij heeft immers ook een goede relatie met Lawrence Stroll en zelfs al aandelen gekocht in diens speeltje Aston Martin. "Dan over mijn eigen toekomst. Ik heb inderdaad wat aandelen gekocht in Aston Martin, maar dat is puur als een financiële investering. Ik geloof in het merk en ik denk dat de strategie die ze nu hanteren de goede is. Verder ken ik de aangetrokken Tobias Moers al heel lang, ik geloof echt dat hij de boel kan omdraaien. Daarom ben ik onderdeel van de groep geworden, maar mijn eigen taken zijn onveranderd. Ik ben bij Mercedes, als teambaas en aandeelhouder. En ik heb de intentie om te blijven, ook dat is onveranderd."

Een andere rol binnen Mercedes, geen teambaas meer?

Een overstap naar Aston Martin ontkent Wolff dus, al is dat ook het enige logische om tijdens een persmoment te doen. Maar als hij daadwerkelijk bij Mercedes blijft, is het dan in de rol van F1-teambaas? "Nou, laat ik allereerst zeggen dat ik er trots op ben dat mensen binnen Mercedes altijd kunnen doorgroeien naar andere rollen. We hebben talent voortgebracht en dat geldt eigenlijk ook voor mezelf. Ik heb het geluk gehad dat ik sinds 2014 al aan het hoofd van Mercedes [F1] mag staan, dat zijn jaren die ik voor geen goud had willen missen." Een overdracht aan James Allison is al meermaals voorbijgekomen in de paddock, maar daar wil Wolff niet concreet op ingaan. "Het is wel zo dat ik steeds mijn eigen functioneren moet bekijken. Ik wil niet van 'geweldig' naar gewoon 'goed' gaan, zonder dat ikzelf door heb dat ik minder toevoeg aan het team dan voorheen. Maar momenteel voel ik dat ik nog veel kan toevoegen aan het team."

De motivatie is er dus nog wel, maar dat is nog geen onomwonden 'ja, ik blijf nog jaren teambaas'. "Natuurlijk denk ik na over mijn eigen toekomst. Ik spreek ook met Ola over hoe het verdergaat. Dat gaat niet alleen over een eenvoudig arbeidscontract, maar heeft ook met aandeelhouderschap te maken. Maar goed, we zitten midden in een proces om onze gezamenlijke toekomst vorm te geven. Daarbij wil ik me niet vastpinnen aan bepaalde bewoordingen. Of dat nou als teambaas of als 'managing director' is, dat speelt nu nog geen rol. En om eerlijk te zijn heb ik nog geen enkel besluit genomen, we hebben ook nog niet eens geracet. Al die gesprekken vinden 'as we speak' plaats."

