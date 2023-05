Na de moeizame start van het F1-seizoen 2023 besloot Mercedes een nieuwe ontwikkelingsrichting in te slaan. De zero pods verdwijnen en er komt een nieuwe voorwielophanging. Deze ingrijpende aanpassingen zouden al in Imola geïntroduceerd worden. Die race ging vanwege de overstromingen in de regio niet door. Ondanks het risico op schade en het unieke karakter van het stratencircuit in Monte Carlo, besloot Mercedes om de updates toch mee te nemen naar Monaco.

Teambaas Toto Wolff betuigt eerst nogmaals zijn steun aan de slachtoffers van het drama in de omgeving van Imola: “Na de afgelasting van de race in Imola zijn onze gedachten nog altijd bij de mensen in de regio Emilia-Romagna. We zijn geraakt door de beelden, maar geïnspireerd door het reddingswerk van de hulpdiensten en de veerkracht die de gemeenschap toont. We kijken ernaar uit volgend jaar in mooiere omstandigheden terug te keren naar Imola.”

Zoals altijd wacht de sport op niemand, dus ook de Formule 1 niet. Dit weekend staat de Grand Prix van Monaco op het programma. Een belangrijk weekend voor Mercedes vanwege de komst van de vele updates, al tempert Wolff de verwachtingen: “De herziene kalender houdt in dat Monaco nu het startpunt vormt van het Europese seizoen. Het is een uniek evenement, maar biedt nog altijd de kans om te leren over de upgrades op de W14. We moeten echter voorzichtig zijn dat we niet te veel conclusies trekken op basis van één evenement. We introduceren de eerste stap in een nieuwe ontwikkelingsrichting. Het is geen wondermiddel, die bestaan niet in onze sport. We hopen dat het de rijders een meer stabiel en voorspelbaar platform geeft. Daar kunnen we dan de komende weken en maanden op voortborduren. F1 is een harde competitie. We staan niet waar we willen staan. Het draait om hard werken om naar voren te komen.”