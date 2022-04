“We keren voor het eerst sinds 2020 terug naar Melbourne en racen voor het eerst in drie jaar in Australië - dat is veel te lang voor een stad en land die zo gepassioneerd zijn over F1”, vertelt Toto Wolff over de terugkeer van de Formule 1 naar Melbourne. De race op het stratencircuit van Albert Park is een van de populairdere bestemmingen onder de teams en coureurs, maar toch kwam het er de afgelopen twee jaar niet van om er te racen. Begin 2020 werd de race op het laatste moment afgelast vanwege de uitbraak van de coronapandemie, anderhalf jaar later bleek het vanwege diezelfde pandemie opnieuw niet mogelijk om in Australië te racen.

In de afgelopen maanden is in Melbourne gewerkt aan het circuit. De baan is op enkele punten breder gemaakt en de langzame chicane die voorheen bochten 9 en 10 vormde, heeft plaatsgemaakt voor een lang recht stuk. Wolff is benieuwd naar de gevolgen die de aanpassingen hebben voor het racen. “We kijken ernaar uit om de fans en de nieuwe lay-out van het circuit te zien, die meer inhaalmogelijkheden en snellere rondetijden belooft.” Qua rondetijden hoopt Mercedes zelf ook progressie te boeken, nadat het in Bahrein en Saudi-Arabië geen aanspraak maakte op de overwinning en bovendien kampte met forse problemen met de W13. Wie verwacht dat in Melbourne alles in een klap is opgelost, zit er volgens Wolff naast.

“We zitten in een leerwedstrijd en de eerste twee weekenden hebben laten zien dat wij nog genoeg te leren hebben. Momenteel voldoen onze prestaties niet aan onze eigen verwachtingen, maar iedereen in Brackley en Brixworth is gefocust op het begrijpen van de problemen en het vinden van de juiste oplossingen. Voor komend raceweekend hebben we geen magische oplossing, maar we pushen constant om in de komende races verbeteringen te brengen, waarmee we hopelijk dichter bij de kop van het veld komen”, stelt Wolff. “Tot dan moeten wij iedere kans maximaliseren en het beste maken van het pakket dat we hebben.”

Het F1-seizoen 2022 is voor Mercedes tot dusver op zijn minst uitdagend te noemen. Wat Wolff echter een bemoedigend signaal vindt, is de manier waarop coureurs Lewis Hamilton en George Russell samenwerken. “Er liggen ons verschillende uitdagingen in het verschiet, maar daar kijken we naar uit. Dat is ook het moment dat een team zijn ware aard toont. Lewis en George doen een belangrijke bijdrage aan de algemene ontwikkeling door feedback te geven, tijd door te brengen in de simulator en samen te werken om ons vooruit te helpen.”