Andere rol Wolff riskant voor Mercedes? "Kan juist beter worden"

Wolff wordt in de paddock alom gerespecteerd als één van de beste teambazen aller tijden, maar heeft al meermaals aangegeven dat de huidige functie zijn tol eist. Bovendien wil Wolff niet het gevoel krijgen dat hij ook maar iets aan scherpte inboet. "Volgens mij heeft een ieder van ons een houdbaarheid, zeker als teambaas. Het is simpelweg niet haalbaar om dit een paar honderd races achter elkaar te doen en om dan nog steeds zo goed te zijn als toen je aan deze reis begon", begint hij zijn antwoord op een vraag van Motorsport.com Nederland.

"Deze baan vergt namelijk dat je per jaar iets van twintig weekenden in een vliegtuig stapt om races te bezoeken en als je terugkomt op maandag dan wacht meteen de kantoorbaan. Ik heb vorig jaar 250 nachten in hotels doorgebracht en meer dan 500 uren in een vliegtuig gezeten. Ik ben in ieder geval niet van plan om dat voor de rest van mijn leven te blijven doen." Wolff sorteert dus duidelijk voor op een afscheid als teambaas van de kampioensformatie.

Natuurlijk proces, geen angst voor verzwakking

Maar is dat niet link? Lewis Hamilton noemt hem immers de beste teambaas in de historie van de sport. Wolff is in die hoedanigheid een belangrijke spil in het succes van Mercedes. Kan een vertrek van Wolff in deze rol dan voor verzwakking zorgen? "Ons bedrijf groeit, de engineering-afdeling ook, en ik denk dat het juist goed is om het stokje als teambaas over te dragen aan iemand die nog vol ambitie zit en die zijn eigen successen wil opbouwen. Iemand die de energie heeft die ik ook had toen ik begon. Dat is volgens mij een heel natuurlijk proces."

In plaats van achteruitgang rekent Wolff juist op verbetering in de nieuwe situatie. "We hebben dat met veranderingen in onze technische afdeling ook gezien. Ik zou in ieder geval heel trots zijn als mijn opvolger het beter doet dan ik en dat ik alles vanuit een andere rol kan bekijken." Dat laatste is belangrijk: Wolff wil wel betrokken blijven bij het F1-project van Mercedes. "Ik geniet erg van wat ik doe en ben ook mede-eigenaar. Ik laat Mercedes dus niet in de steek."

Geen zorgen over onderhandelingen met Hamilton

Wolff verwacht dat Hamilton, de vaandeldrager op het asfalt, dat hij dat evenmin gaat doen. De gesprekken over een nieuw contract worden na het binnenhalen van beide wereldtitels, waarschijnlijk na dit weekend, hervat. "Maar ik wil daar op voorhand geen datum op plakken, want dan gaat iedereen mij er iedere race naar vragen. Maar dat is inderdaad wat we hebben afgesproken: als beide titels binnen zijn, kunnen we iets meer ontspannen praten over de toekomst." Zorgen over die gesprekken maakt hij zich niet. "Helemaal niet zelfs. We zijn op een goede manier afhankelijk van elkaar. Wij willen hem graag in de auto hebben en hij wil op zijn beurt in de Mercedes zitten omdat die competitief is. Er is in dat opzicht een goede balans."