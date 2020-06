Wolff: "Heb Bottas sinds lockdown niet gesproken"

Bij Red Bull is dat niet zo vreemd. De stal is vooral bezig om achter de schermen de Grand Prix van Oostenrijk te organiseren, maar de stilte bij Mercedes is wel wat vreemd. Bij de regerend wereldkampioen zou, gezien de aflopende contracten van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas toch genoeg te beleven moeten zijn, om nog maar te zwijgen over de flirt van Toto Wolff met Aston Martin.

De teambaas brengt de lockdown thuis door in zijn geboorteland Oostenrijk met zijn vrouw en oud-coureur Susie Wolff. Waar hij in het begin van de gedwongen pauze nog veel aan het werk was, is hij de laatste weken wat meer aan het ontspannen, zo laat Wolff in een video van Mercedes weten. “Ik denk dat wat het virus mij en Susie heeft geleerd is dat het eigenlijk best prettig kan zijn om het wat rustiger aan te doen. In het begin was dat lastig, we probeerden onze dagen vol te stoppen met dingen die we nog wel konden doen, maar sinds een paar weken hebben we het omgegooid. Er is tijd voor reflectie en ik kan me niet herinneren dat ik in de afgelopen 25 jaar langer dan twee weken ergens op één plaats ben geweest, buiten een vakantie dan.” Wolff voegt er wel aan toe dat hij en zijn gezin gezegend zijn. “We hebben het geluk dat we op een plek in Oostenrijk wonen waar je veel tijd buiten kan doorbrengen dus we moeten ook niet doordraven. Het is natuurlijk nog steeds een serieuze zaak.”

Wolff onderhoudt dagelijks contact met zijn team en met Hamilton, maar opvallend genoeg niet met Bottas. “Ik heb Valtteri nog niet gesproken. Ik heb het idee dat hij privé het prima naar zijn zin heeft en daar ben ik blij mee. Met Lewis ligt dat anders; we spreken elkaar regelmatig en houden elkaar via Whatsapp op de hoogte.”

Met medewerking van Adam Cooper