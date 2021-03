De kans is groot dat de F1 in 2021 inderdaad gaat experimenteren met zaterdagse sprintraces. De koningsklasse van de autosport werkt momenteel aan de gedetailleerde uitwerking van het concept, dat als alles goed gaat bij de Grands Prix van Canada, Italië en Brazilië uitgeprobeerd gaat worden. Tijdens een recente vergadering van de F1 Commission kon de proef met sprintraces op brede steun rekenen van de teams, hoewel er in afwachting van een uitgewerkt plan nog geen definitief akkoord is gegeven.

Daar waar de teams positief naar het plan kijken, kwamen er gemengde reacties bij de rijders vandaan. De meesten spraken zorgen uit dat de invoering van sprintraces minder waarde geeft aan de Grand Prix op zondag. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt daarentegen dat een extra race tijdens een F1-weekend een succes kan worden. Hij noemt de DTM, dat in 2014 overstapte op een format met races op zaterdag en zondag, daarbij als voorbeeld. “De sprintraces zijn in mijn ogen een interessant format en het is een experiment waarvan ik vind dat we het moeten doen. In andere raceklassen, zoals de DTM, zag ik dat het publiek bijna verdubbelde met een race op zaterdag en zondag”, antwoordde Wolff op een vraag van Motorsport.com.

De Oostenrijker weet echter ook dat een extra race tijdens een raceweekend ook meer risico’s met zich meebrengt. “Als we dit doen zonder verstoringen die er een neppe show van maken, dan is er een reden om het te proberen. Ik weet niet of we de uitkomst goed gaan vinden, want de huidige kwalificatie is een echte kwalificatie en een sprintrace brengt altijd risico op schade met zich mee. Dat kan kostbaar zijn en een grote impact hebben op de grid voor zondag en de mogelijkheid om dan te presteren. Natuurlijk gaat het ook controverse opleveren, maar met het juiste raamwerk zijn we bereid om dit een kans te geven bij drie races in 2021.”

Balans tussen DNA sport en wensen fans

Vorig jaar werd een voorstel van de F1 om sprintraces met een reversed grid in te voeren nog resoluut van tafel geveegd door Mercedes, dat als enige team tegen stemde. De kampioensformatie vond dat het bepalen van de grid voor zondag hierdoor teveel op een loterij ging lijken. Dat het team nu voorstander van sprintraces is, komt volgens Wolff doordat kunstmatige resultaten voorkomen worden met een kwalificatie die de grid voor de sprintrace gaat bepalen. “Reversed grids hebben geen plaats in een sport die draait om meten en concurreren in de ware zin van sport. We zijn ook een vorm van entertainment, maar je verliest als sport in het algemeen veel geloofwaardigheid als we afglijden naar show en Hollywood”, aldus Wolff. “Niet iedere beslissing die voor een grotere entertainmentfactor zorgt, is ook goed voor de Formule 1. Er moet een balans gevonden worden tussen het DNA van echte sport, waarin de beste man en beste machine winnen, en wat de fans graag willen zien.”