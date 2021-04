Zeven jaar op rij heeft Mercedes beide wereldtitels gewonnen in de Formule 1 en vaak gebeurde dat op een dominante manier. Daar kan in 2021 verandering in komen. Hoewel de Duitse fabrieksformatie de openingsrace in Bahrein won, leek Red Bull Racing gedurende het weekend de snelste auto te hebben. Van een terneergeslagen stemming is desondanks totaal geen sprake, zo vertelde teambaas Wolff aan Motorsport.com. Hij ziet dat de leden van het team de huidige situatie goed verteren. “Er is in zekere zin een gevoel binnen het team dat we genieten van de nieuwe omstandigheden, namelijk dat Red Bull op papier met hun hele pakket een voorsprong heeft”, zei hij.

“Zij kunnen alleen verliezen en wij alleen winnen, want je moet ook leveren als je de snelste auto hebt. Wij moeten iets goedmaken. We moeten nu naar de hoogste versnelling schakelen en meer snelheid vinden. Maar strikt genomen zijn wij het op een na beste team”, ziet Wolff de huidige krachtsverhoudingen. De Oostenrijker benadrukt dat zijn team het niet vervelend vind om in de achtervolging te moeten, maar dat het juist zorgt voor nieuwe energie en focus. “Ik geniet enorm van de fun-factor dat wij in de achtervolging zijn, want het is een nieuwe situatie en we omarmen deze kans. Dit is voor ons niet het geval geweest sinds 2013 en ik vond dat jaar geweldig. Ik heb binnen het team gezegd dat ik dezelfde kick voel als toen ik me bij dit team voegde. Destijds domineerde Red Bull, zij waren op weg hun vierde wereldtitel te winnen.”

Opheldering over opvallende uitspraak

Wolff zorgde recent voor wat onrust doordat hij met enkele uitspraken de aanval leek te openen op mede-teambazen Zak Brown en Christian Horner. In het interview met de Oostenrijkse krant Österreich werd Wolff gevraagd naar zijn reactie op de suggestie van McLaren-baas Brown dat Mercedes in 2022 een geheel nieuw rijdersduo zou krijgen. Volgens de vertalingen had de Oostenrijker gereageerd met ‘Brown is zoals Christian Horner: ze vertellen slechts onzin, mij maakt het niet uit.” Volgens de baas van de regerend wereldkampioen was er van een aanval op zijn collega’s geen sprake. “Dat werd compleet verkeerd geciteerd, het was denk ik letterlijk ‘lost in translation’”, beredeneert Wolff. Ik zei ‘ze plagen elkaar vaak’ (‘they give each other shit a lot’), maar het werd geciteerd als ‘ze vertellen onzin’ (‘they talk shit’). Dat is bepaald niet hetzelfde.”

Ook benadrukt Wolff dat hij goed kan opschieten met Brown. “Zak is een belangrijk onderdeel van de Mercedes-familie én een vriend. Gezien alle grappen die we met elkaar maken is dat niet iets waar ik hem van zou beschuldigen.” Dat de teambazen grappen met elkaar kunnen maken is volgens Wolff ook een belangrijk element dat de interesse in de F1 aanwakkert. In zijn ogen laat het zien dat de competitieve strijd tussen de teams echt is. “Het is heel belangrijk, want het komt uiteindelijk neer op rivaliteit. We opereren in hetzelfde circus en voor onze fans en het publiek moet er entertainment geleverd worden. Maar er is ook rivaliteit, die soms kan escaleren tot animositeit. Dat is onderdeel van de sport, maar we moeten niet vergeten dat het slechts een sport is.”