Met de presentatie van de W15 voor 2024 is voor het Formule 1-team van Mercedes een belangrijk seizoen begonnen. De Duitsers kenden - ondanks een tweede plaats in het constructeurskampioenschap - een teleurstellend 2023. Voor het eerst sinds 2012 won de renstal geen enkele Grand Prix en dat moet komend jaar met het nieuwe strijdwapen beter. Teambaas Toto Wolff legt de lat voor zijn team dan ook erg hoog.

"We willen ons meten met Red Bull en hun sterke auto. We willen ze verslaan", vertelt de zelfverzekerde Oostenrijker. "Ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren, we hebben geen glazen bol, maar we zullen snel genoeg zien hoe ver voor ons ze liggen en welke taak voor ons ligt." Wolff weet nog niet zeker waar ze staan, maar voorspelt dat het veld een stuk dichter bij elkaar zal liggen: "De competitie in de Formule 1 is altijd relatief. Je kunt een fantastische auto bouwen, maar als je constant alleen rijdt, weet je niet of die echt de beste is. We waren vorig jaar in een enorm gevecht met Ferrari, McLaren - en bij tijd en wijlen Aston Martin - verwikkeld en het gat met Red Bull was heel groot. Ik hoop dat wij aan het begin van het jaar in de achtervolgende groep zitten en hopelijk zijn we een stap dichter bij Red Bull."

Ondanks dat de verwachtingen van de teambaas erg hoog zijn, wil hij niet al te hard van stapel lopen. Hij ziet voorlopig Red Bull als de dominante factor. "Je moet realistisch zijn over de kansen om een team dat zo ver voor ligt te verslaan. Zij hebben de afgelopen twee jaar alles goed gedaan, terwijl wij dat niet deden. Wonderen gebeuren in deze sport niet", vertelt een realistische Wolff.

De man uit Wenen vertelt ook over de winter en hoe de ontwikkeling van de W15 verliep. "Het ging gezien onze ambitieuze doelen relatief gezien best goed. Sommige doelen behaalden we niet, andere doelen overstegen we zelfs. Er zijn nog wel heel wat dingen waar we met prioriteit aan gaan werken, zeker voor de rijdbaarheid en de stabiliteit", aldus Wolff. "We weten ook pas of we onze doelen behaald hebben als we de auto de baan op sturen."

Dat laatste gebeurt woensdag. Nagenoeg tegelijkertijd met McLaren heeft Mercedes zijn shakedown op het circuit van Silverstone.