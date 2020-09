Wolff heeft hoge verwachtingen van nieuwe CEO Formule 1

Ondanks het feit dat Domenicali een verleden heeft als teambaas van Ferrari, wordt zijn komst alom geprezen. Ook Toto Wolff ziet het wel zitten met de Italiaan. De teambaas van Mercedes verwacht dat Domenicali als autosportman geen 'kunstmatige ingrepen' in de sport zal doen. “Stefano is bovenal een man met een grote persoonlijkheid, integriteit en kennis van de sport”, looft Wolff zijn voormalige collega-teambaas. “Hij is sportief directeur en teambaas geweest, heeft moeilijke en succesvolle tijden gekend en is een tijdje bij het F1-project van Audi betrokken geweest. En uiteindelijk is hij de man geweest die Lamborghini naar grote hoogten heeft geleid. En laten we eerlijk zijn: die auto’s zijn geweldig. Hij is een uitstekende keuze.”

De Formule 1 heeft in dit rare coronaseizoen nagedacht over het doorvoeren van enkele wijzigingen. Zo is er gesproken over het aanpassen van de kwalificaties en het introduceren van sprintraces. Wolff is daar fel op tegen en denkt in Domenicali een medestander te hebben gevonden. “Omdat hij de sport van binnenuit kent, denk ik dat bij hem de sport voorop staat. Hij zal zich niet inlaten met wat ik kunstmatige ingrepen noem. Hij is een purist, maar verliest tegelijkertijd ook niet uit het oog hoe publiek en kijkers te trekken. Die balans is best ingewikkeld, maar ik denk dat hij het voor elkaar zal krijgen”, vervolgt Wolff.

Concorde Agreement

Domencali neemt in januari 2021 het stokje over van Carey. Die heeft in de afgelopen drie jaar al veel werk verricht en puin geruimd. Zo ligt er een nieuw Concorde Agreement waar alle teams zich aan hebben gecommitteerd en zijn de nieuwe technische regels voor 2022 helder. Toch denkt Wolff dat er een hoop werk ligt te wachten op Domenicali. “Chase heeft zich door het overleg over het Concorde Agreement geworsteld en daar moeten we hem dankbaar voor zijn. Het zal best frustrerend zijn geweest om met tien opportunistische teams en de FIA te moeten onderhandelen, maar het is goed dat dat nu achter de rug is. Het biedt Stefano een prima uitgangspositie. Hij kan de sport nu verder optimaliseren, meer sponsors binnenhalen, afspraken maken met uitzendgerechtigden, nieuwe, opwindende locaties en circuits aan de kalender toevoegen en een nieuwe generatie publiek aan de sport binden.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble