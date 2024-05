"We zijn klaar voor Miami en de eerste race van het jaar in de Verenigde Staten", blikt Wolff vooruit op de Grand Prix van Miami. "Het is een uitdagend circuit en met het tweede sprintweekend van 2024 zal dit opnieuw een interessante test worden voor het team." Mercedes F1 heeft wel geleerd van het eerste sprintweekend van het jaar, twee weken geleden in China. Daar eindigde Lewis Hamilton nog verrassend op de tweede plaats in de sprintrace, al moest hij door een tegenvallende kwalificatie genoegen nemen met de negende plaats in de Grand Prix. George Russell werd toen zesde.

"We hebben niet op ons best gepresteerd in China", erkent Wolff. "We hebben te veel aan de afstelling veranderd voor de kwalificatie. We liepen daardoor de rest van het weekend achter de feiten aan, alhoewel beide coureurs goed werk leverden en punten scoorden." Uiteraard hoopt de teambaas dat het sprintweekend in het zonnige Florida wat soepeler verloopt voor Hamilton en Russell. In de hoop ook nog wat performance te vinden, neemt Mercedes updates mee. "We willen in Miami beter voor de dag komen en de auto optimaliseren. We weten dat we meer performance moeten vinden en zullen dit weekend onze eerste kleine upgrade van het seizoen meenemen."

Die updates zijn met name bedoeld om de balans van de Mercedes W15 te verbeteren, liet technisch directeur James Allison al weten. "Het veld zit namelijk heel dicht bij elkaar. We vechten continu voor een paar tienden. Die paar tienden maken een wereld van verschil", legde hij uit. "We zijn benieuwd wat er uiteindelijk gaat gebeuren. We liepen tegen de limiet van de voorkant van de auto aan en in China was dat nog een stuk erger. Als de voorkant niet wil insturen, dan moeten de coureurs wachten met weer op het gas gaan. Dat verpest de rondetijd. Soms was het zo extreem dat ze de auto de bocht in moesten gooien, waarbij ze de achterbanden oprookten. Dat is iets waar we met onze gelimiteerde voorkant tegenaan liepen. Het is heel teleurstellend dat in een weekend waar de coureurs goed reden, de hardware niet deed wat het zou moeten doen."