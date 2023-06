Toto Wolff heeft spijt: Had Max Verstappen graag bij ons F1-team

Max Verstappen reed in 2014 in het Europese Formule 3-kampioenschap voor Van Amersfoort. Dat jaar werd hij niet kampioen, die eer ging naar toenmalig Prema-coureur Esteban Ocon, maar wel liet de Nederlander zien over een bult talent te beschikken. Voor en tijdens zijn F3-avontuur zat Verstappen met Toto Wolff om tafel om zich eventueel als junior bij Mercedes aan te sluiten. "Ik sprak met Jos en Huub Rothengatter (oud-manager, red.) in mijn kantoor in Brackley", zegt de Oostenrijker tegen ESPN. "Dat was in de tijd dat Max nog aan het karten was of tegen het einde van die periode aanzat. Het was net voor de Formule 3. Later kwamen Max en Jos nog naar mijn huis in Wenen. We hebben daar echt wel een paar uur gesproken."

Uiteindelijk zag Red Bull-adviseur Helmut Marko na de sterke optredens van Verstappen in de regen op de Norisring zijn kans schoon de toen 16-jarige coureur naar de energiedrankjesfabrikant te halen. Marko kwam met iets wat Wolff niet had: een Formule 1-zitje. Eerstgenoemde had alle vertrouwen in de jonge Nederlander en liet hem als zeventienjarig ventje in 2015 debuteren in de koningsklasse. De rest is bekend, want inmiddels is Verstappen twee wereldtitels rijker. "Baal ik ervan dat ik Max ben misgelopen?", stelt Wolff zichzelf de vraag. "Zeker, maar het was toen gewoon geen optie. We hadden twee coureurs, Nico en Lewis, waar we heel blij mee waren. Valtteri werd na het vertrek van Nico de eerste optie. Max was niet eens meer beschikbaar."

Hamilton en Verstappen

Op de vraag of met Hamilton aan boord, Verstappen überhaupt wel naar Brackley had moeten komen, antwoordt de Mercedes-chef: "Had het tussen Lewis en Max gewerkt? Waarschijnlijk niet. Lewis is al sinds jaar en dag een Mercedes-man. Dus die lastige vraag hoefde ik mezelf nooit te stellen. Alles gebeurt met een reden. Ik had twee coureurs en geen deal met een juniorteam. Voor hun was al snel duidelijk dat ze voor Toro Rosso moesten gaan. Dat hebben ze goed gedaan."

Verstappen stootte begin 2016 door naar het grote Red Bull Racing, maar werd in de jaren daarna af en toe in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Mede door de haperende Renault- en Honda-motoren. Toch ontkent Wolff dat er ooit sprake is geweest van een overstap. "We hebben altijd vriendschappelijk contact gehad, maar over rijden is het nooit gegaan", vervolgt Wolff, die daarna nog even terugblikt op 2014. "Op dat moment hing er geen enorme hype om Max. Hij en Van Amersfoort wonnen dat jaar niet het kampioenschap. Esteban won dit in een veel sterkere auto. Insiders wisten waarschijnlijk al dat er een goede coureur aan zat te komen, maar het was toen niet duidelijk dat hij zo goed was. Je kunt alleen zeggen dat iemand een waardige en uitmuntende kampioen is, zodra hij groeit in F1 en volwassener wordt. [Voor Max] hadden we Lewis, daarvoor Michael Schumacher en daarvoor Ayrton Senna. Wie wordt de volgende? Was het toen al duidelijk dat Max in deze schoenen zou stappen? Toen nog niet in ieder geval."