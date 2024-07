Vol goede moed reisde het Formule 1-team van Mercedes naar Hongarije af. De vorige Grand Prix op Silverstone werd door Lewis Hamilton gewonnen en bijna iedereen in de paddock was ervan overtuigd dat de renstal op de Hungaroring weer vooraan mee zou kunnen doen. Op zaterdag vielen de prestaties echter flink tegen. George Russell wist Q2 niet eens te halen en moet zondag als zeventiende de race beginnen. Teamgenoot Hamilton staat verder naar voren, maar hij was niet blij met zijn vijfde plek. Vooral het gat naar polesitter Lando Norris was met zes tienden veel groter dan men had verwacht.

Mercedes-teambaas Toto Wolff steekt na de kwalificatie zijn frustratie ook niet onder stoelen of banken. "Letterlijk iedereen binnen het team heeft ondergepresteerd. Een auto in Q1 al verliezen, dat ligt aan de combinatie van coureur en team. Dat mag niet gebeuren", vertelt een duidelijk boze Oostenrijker in gesprek met Sky F1. "We hadden onderaan de streep de pace niet. Dit was een heel teleurstellende dag."

Vooral de slechte kwalificatie van Russell doet Wolff pijn. De coureur gaf zichzelf na afloop voor 50 procent de schuld, want hij liet in de eerste vliegende ronde te veel marge. Op het moment dat het telde was er daarna niet genoeg benzine aan boord van zijn W15, waardoor er geen snelle ronde meer in zat. Wolff neemt het enigszins op voor de Brit. "Hij vindt dat hij in de eerste ronde - waarin Lewis P1 pakte - er al bij had moeten zitten en dat hij het daar te rustig aan deed", verklaart de topman. "Aan de andere kant hadden wij te weinig benzine in de auto gedaan, maar dat kwam ook door ons runplan. We dachten aan een fast-slow-fast, maar hij maakte er drie snelle rondes van. Overall gezien is het voor 70 procent de schuld van het team. Er had benzine voor een ronde extra in gemoeten."

Video: Het moment dat Russell er in Q1 uit werd gegooid