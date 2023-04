Wolff: "Snelheid Red Bull met DRS open is verbijsterend"

De Grand Prix van Australië begon uitermate hoopgevend voor Mercedes, dat na de eerste paar bochten zag hoe George Russell de leiding overnam terwijl Lewis Hamilton Max Verstappen verschalkte voor de tweede plek. De blijdschap bij het team was van relatief korte duur: na de crash van Alexander Albon kwam de safety car de baan op, waarop Russell een pitstop maakte. Kort daarna volgde de rode vlag voor opruimwerkzaamheden, waardoor iedereen in de pitstraat banden kon wisselen. Hierdoor viel Russell terug tot de zevende plek, maar zijn race zat er uiteindelijk vroegtijdig op door een motorplof. Volgens teambaas Toto Wolff ging het om een kapotte cilinder, al moet het team zelf nog uitzoeken wat de precieze oorzaak is.

Voor Hamilton verliep de race een stuk beter. De Brit lag aan de leiding bij de herstart en stond onder druk van Verstappen, die enkel de DRS nodig had om voorbij te schieten aan de Mercedes. Hamilton keek toe hoe Verstappen aan de horizon verdween terwijl hij zelf meer in zijn spiegels moest kijken omdat de groene Aston Martin van Fernando Alonso naderde. Door de hectiek in de slotfase werd Hamilton alsnog tweede.

Dat de Red Bull RB19 sterk is op de rechte stukken, is geen geheim meer. Toch keek Mercedes-teambaas Toto Wolff verbaasd toe hoe makkelijk Verstappen met de DRS open voorbij ging aan Hamilton. "Zij hebben met de DRS open een snelheidsvoordeel op de rechte stukken, dat is gewoon verbijsterend", zegt Wolff. "Maar deze sport is een meritocratie. Als jij een auto hebt die snel is op de rechte stukken omdat je je zaken op orde hebt, dan is het aan ons om dit uit te zoeken en hulpmiddelen te vinden om dezelfde prestaties op het rechte stuk te hebben."

Het was voor Mercedes, op de uitvalbeurt van Russell na, een sterk weekend. Het team uit Brackley had in de kwalificatie de snelheid om startplekken twee en drie op te eisen en had ook in de race een goed tempo. Wolff stelt dat zijn team een 'goede stap vooruit' heeft gezet op het gebied van racetempo en kwalificatietempo. "Is dit hoe onze basis moet zijn? Dat weet ik niet zeker. Ik denk dat we het maximale hebben gehaald uit wat we hebben. Het was goed om te zien dat we tegen Ferrari en Aston Martin raceten. Dat moeten we gewoon zien te consolideren. Naarmate we meer leren over de auto en updatepakketten meenemen, hoop ik dat we de leiders meer kunnen uitdagen."

Ondanks de veelbelovende snelheid van Mercedes in Melbourne blijft Wolff realistisch. Volgens hem verhulde het asfalt van het semi-stratencircuit namelijk de zwakheden van de W14. "Dit was zeker een voordeel voor ons", doelt Wolff op het asfalt. "Onze auto mist wat performance aan de achterkant. Dit circuit hielp ons absoluut. Het liet ons er een beetje beter uitzien dan het geval zou moeten zijn, maar we kennen onze zwakheden en moeten deze gewoon oplossen."