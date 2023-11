Tijdens de laatste Formule 1-race van 2023 staat er niet heel veel meer op het spel, maar Mercedes en Ferrari gaan alles op alles zetten om de strijd om plek twee in het constructeurskampioenschap in hun voordeel te beslechten. Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat het een eerlijke strijd gaat worden. "We komen daar nagenoeg met hetzelfde aantal punten en dit keer hebben we een goede wedstrijdleiding. Dus dat moet goed komen", vertelt de Oostenrijker aan de verzamelde media in Las Vegas, die daarmee indirect een sneer uitdeelt naar voormalig raceleider Michael Masi. Onder zijn leiding vond de nog altijd veel bediscussieerde apotheose van het 2021-seizoen plaats. "Het gaat dan om het racen, het komt neer op dit weekend."

De strijd tussen Mercedes en Ferrari wordt met het weekend spannender. Vanaf de zomerstop scoorde Ferrari zeven van de negen races meer dan Mercedes en ook in Las Vegas hadden de Italianen het gat naar hun concurrent weer gedicht. Op dit moment heeft Mercedes nog maar vier puntjes voorsprong. Volgens Wolff was dat niet nodig geweest, want hij zag dat zijn auto's dezelfde pace liet zien als de Ferrari's. "[Ferrari] was hier heel snel, zij hebben hun werk heel goed gedaan", moet de Mercedes-topman erkennen. "Ik denk dat we op hetzelfde niveau zaten, maar de resultaten laten wat anders zien. Dus laten we [in Abu Dhabi] gaan racen."

Hoewel er talloze miljoenen op het spel staan, gaat Wolff niet juichen als de tweede plek bij de constructeurs zijn kant op gaat. "Om eerlijk te zijn zou het goed zijn om met P2 en een positief gevoel het jaar uit te gaan, maar P2 of P3 maakt me niet aan het juichen", erkent de 51-jarige teambaas uit Wenen, die ook gezien heeft dat zijn team dit jaar behoorlijk wat pech had. "Als je een snelle auto hebt, dan komt het geluk naar je toe. Wanneer dat niet zo is, lijkt het alsof geluk nooit aan jouw kant staat. Maar uiteindelijk moeten we blijven pushen en volgende week zien wat we kunnen doen."

