Wolff sneert naar Horner: "Bang dat eigen motor niet goed genoeg is in 2026"

Alhoewel het Formule 1-seizoen 2023 nog in volle gang is, wordt er achter de schermen ook al volop over 2026 gepraat. Dat jaar gaat het motorreglement op de schop en zal er daarmee samenhangend ook een nieuw reglement voor het chassis en het aerodynamisch pakket komen. De motorformule staat formeel al vast, maar niet iedereen is even blij met de gevolgen daarvan voor de chassiskant. Zo is Christian Horner kritisch. Het verhogen van het aandeel elektrisch vermogen levert een zwaardere batterij op en dat helpt niet bepaald bij het streven om het totale gewicht naar beneden te brengen.

Tel daarbij op dat de hoeveelheid drag enorm naar beneden moet om de motorformule te laten werken - ook omdat er minder brandstof (wel volledig duurzaam) zal worden gebruikt - en de gevolgen aan de chassiskant zijn enorm. Zo denkt de Formule 1 aan actieve aerodynamica, waarbij vleugels op rechte stukken bijvoorbeeld weg kunnen klappen en bij het aanremmen hun oorspronkelijke vorm weer aannemen. Het kan zoals Horner zegt een 'Frankenstein-auto' opleveren, waarbij hij ook vreest voor het horrorscenario waarop coureurs moeten terugschakelen op rechte stukken omdat de krachtbron in combinatie met de beperkte hoeveelheid brandstof niet voldoende vermogen kan leveren.

Wolff: Nul procent kans dat oproep Horner gehoor vindt

Horner is door dit alles voor het opnieuw openbreken van het motorreglement voor 2026, dat eigenlijk al getekend en daarmee afgesloten is. De Red Bull-teambaas stelt echter dat er opnieuw moet worden gekeken naar de verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor, om het DNA van F1 niet weg te gooien met ongewenste chassisregels.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is een andere mening toegedaan en vermoedt dat Horner vooral uit eigenbelang spreekt. "Ik denk dat hij [Horner] er meer bang voor is dat zijn eigen motorprogramma niet echt van de grond komt en dat hij daarom deze regels op wil blazen", laat de Oostenrijker aan onder meer Motorsport.com weten. "Je moet jezelf dus afvragen: wat is de echte reden dat hij zoiets zegt?"

Wolff voegt ook meteen toe dat het motorreglement voor 2026 niet herzien gaat worden en dat er dus geen gehoor wordt gegeven aan de oproep van Horner. "Dat gaat niet gebeuren. Schrijf maar in hoofdletters op: nul procent kans. Ik snap überhaupt niet waarom dit nu ineens opkomt." Dat de regels niet worden herzien, komt volgens Wolff ook doordat grote merken als Audi en Honda heel bewust voor deze motorformule hebben gekozen. "We zijn na een jarenlang proces tot deze regels gekomen. Het is een compromis geworden, waardoor Audi in de sport komt en Honda blijft. Dat is het beste wat F1 zich kan wensen. Dus is het uitdagend en zeggen onze chassismensen 'hoe gaan we dit voor elkaar krijgen'? Absoluut. Maar de nieuwe regels worden echt niet meer uitgesteld of herzien, omdat we de wereld juist innovaties op het gebied van duurzaamheid moeten tonen. We moeten de uitstoot omlaag brengen en gaan dat doen."

Wolff ziet doembeeld van terugschakelen op rechte stukken niet gebeuren

Volgens Wolff wordt de situatie vanaf 2026 ook niet zo desastreus als dat Horner doet vermoeden. "Dat is een doemscenario. Denk je nou echt dat we in deze sport niet innovatief genoeg zijn om te voorkomen dat coureurs moeten terugschakelen op rechte stukken? Dat kan gebeuren als je de nieuwe motor in het huidige chassis gaat plaatsen, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. De chassis van dit moment zijn enorm zwaar, het lijkt wel het chassis van een prototype. Maar dat gaan we voor 2026 ook veranderen. Daardoor kunnen we duurzaamheid koppelen aan aerodynamische efficiëntie en dat is volgens mij alleen maar goed."

F1-update: Verstappen praat met Perez na duel in Oostenrijk, gedachten zijn bij Dilano van 't Hoff