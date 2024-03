Wolff snapt niets van problemen Mercedes F1: "Zien niet wat er gebeurt"

Mercedes is het 2024 Formule 1-seizoen dramatisch begonnen. Bij de autopresentatie waren de Zilverpijlen er nog heilig van overtuigd dat ze het Red Bull Racing moeilijk konden maken, maar na drie races is die verwachting verre van uitgekomen. Het beste resultaat tot nu toe is een vijfde stek tijdens de openingsrace in Bahrein voor George Russell. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan en tot overmaat van ramp staat er in Australië een nulscore achter de naam van Mercedes. Lewis Hamilton viel in de openingsfase van de race uit met een motorprobleem, Russell crashte in de absolute slotfase van de race hevig.

De tegenvallende resultaten zijn voor teambaas Toto Wolff een totale verrassing. "Ik heb in mijn verleden, bijvoorbeeld bij Williams, wel eens meegemaakt dat we wisten dat er wat mis was en dat we de tijd namen om het op te lossen. Nu hebben we echt geen idee waar het probleem zit", erkent de Oostenrijker. "Het is een combinatie van allerlei dingen aan de auto. En we kunnen niet zien wat er is."

Volgens Wolff is er een duidelijke oorzaak waardoor Mercedes niet kan zien waar het probleem zit. "Wat de windtunnel laat zien komt niet overeen met wat we op de baan zien. Het ligt niet aan de interpretatie van de data door een persoon", verklaart de topman.

Opvallend is dat op de vrijdag Mercedes er goed bij zit, maar dat die lijn niet doorgetrokken kan worden naar de kwalificatie en de race. Wolff ziet daarmee een trend die hij de afgelopen jaren ook zag. "Toen hadden we ook momenten dat het heel goed ging, maar ook dat we slechter waren. Dat lijkt dit jaar weer zo te zijn", verzucht de invloedrijke Mercedes-man. "Dat komt hard aan, heel erg hard."

Het optimisme van het begin van het seizoen is nu ook helemaal verdwenen, erkent Wolff. "Ik zou liegen als ik nog positief en optimistisch ben over de situatie, maar we moeten de negatieve situatie gebruiken en weer de weg omhoog zien te vinden", legt hij uit. "Maar het resultaat [van de race in Australië] voelt heel erg slecht."