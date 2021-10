Wolff sluit nieuwe motorwissel Hamilton niet uit

Mercedes F1-coureur Lewis Hamilton stapte in de Turkse Grand Prix op Istanbul Park over op een nieuwe verbrandingsmotor, zijn vierde van het seizoen. Dat leverde hem een gridstraf van tien posities op. Toch is het niet zeker dat de regerend wereldkampioen nu voldoende componenten in zijn pool heeft om het einde van het seizoen te halen. Volgens teambaas Toto Wolff is het niet uitgesloten dat Hamilton later in het seizoen nogmaals een nieuw component moet laten monteren.

“We moesten wel”, legt Wolff uit aan Sky Sports over de nieuwe Internal Combustion Engine (ICE) die in Turkije werd geplaatst. “We zagen wat data van de verbrandingsmotor die niet al te veelbelovend waren, en een DNF is een totale ‘killer’ voor het kampioenschap. We hebben tijdens het seizoen wat kleine problemen gekend, waarvan we niet zeker wisten waar ze vandaan kwamen en hoeveel snelheid ze in potentie zouden kunnen kosten. We hebben dus liever een nieuwe motor in de pool, waarvan we weten dat die in potentie langer mee kan gaan.”

Ondanks de wissel in Turkije sluit de Oostenrijker niet uit dat er in de absolute slotfase van het seizoen nogmaals een nieuw component gemonteerd moet worden. Veel hangt af van de titelstrijd: “Deze vierde ICE kan het tot het einde van het seizoen volhouden. Er kan echter ook een moment komen waarop we zeggen dat het het waard is om een nieuwe te steken omdat de andere nog altijd een risico oplevert. Dat zijn dingen die we continu in de gaten houden.”

Teamgenoot Valtteri Bottas heeft inmiddels al een vijfde ICE in zijn pool zitten en lijkt daarmee veilig.