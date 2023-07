Nyck de Vries reed meerdere seizoenen in de Formule E namens Mercedes, voordat het Duitse merk zich uit de elektrische raceklasse terugtrok. Als Mercedes Formule E-coureur was De Vries ook test- en reservecoureur van het Formule 1-team, samen met toenmalig teamgenoot Stoffel Vandoorne. Dit jaar kreeg De Vries echter zijn kans in de Formule 1 bij AlphaTauri, waardoor de 28-jarige coureur uit Uitwellingerga afscheid nam van de Mercedes-familie. De prestaties van De Vries vielen echter tegen, waarop Red Bull al na tien races besloot om hem de deur te wijzen en Daniel Ricciardo in zijn auto te zetten.

"De Formule 1 is ongelofelijk zwaar", benadrukt Mercedes-teambaas Wolff in gesprek met Sky Sports. Hij vermoedt dat Red Bull Daniel Ricciardo in de auto wilde zetten om 'te kijken of Daniel wellicht het zitje van Checo kan innemen'. "Als je die beslissing hebt genomen, val je natuurlijk tussen wal en schip." Wolff geeft aan dat hij 'fan' is van De Vries, "omdat hij ongelofelijk intelligent is in de ontwikkeling van bolides. Hij heeft er altijd veel aan bijgedragen. Maar misschien had hij meer tijd nodig. Als hij het hele seizoen de tijd had gekregen: wie weet? Misschien was hij dan ook een heel goede kandidaat geweest voor het Red Bull-stoeltje. Maar dat is niet ons probleem."

Onlangs liet de trackside engineering director van Mercedes, Andrew Shovlin, optekenen dat hij wel openstaat voor een terugkeer van De Vries als test- en reserverijder. Hij gaf aan dat De Vries 'erg bruikbaar' was in die rol en dat hij hem zou willen zien terugkeren, maar dat hij er niet op rekende dat de Nederlander zelf heel gretig is om die rol opnieuw te accepteren. "Ik heb het idee dat hij zich meer richt op het vinden van een racezitje", aldus Shovlin.

Waar Shovlin de deur voor een terugkeer van De Vries bij Mercedes dus op een kiertje zetten, sluit teambaas Wolff die deur weer op subtiele wijze. "Ik heb alleen maar medelijden met hem. Hij belde me maandagochtend om te vragen of ik tijd had om koffie te gaan drinken", doelt de Oostenrijker op de maandag nadat het nieuws bekend was gemaakt. Toen werden de twee in Monaco gespot. "Dat heb ik gedaan en ik zal hem zoveel mogelijk blijven steunen. Maar bij ons is ook alles gesloten."