Wolff in docu over F1 2021: "Verstappen is Wheatley veel verschuldigd"

Waar Christian Horner en Toto Wolff de strijdbijl in Barcelona - in ieder geval voorlopig - hebben begraven, haalt Sky Sports F1 die nog één keer weer tevoorschijn. Het Britse medium komt vanaf zondag 20.00 uur Nederlandse tijd met de tweedelige documentaire Duel: Hamilton vs Verstappen. Het verhaal van het voorbije Formule 1-seizoen komt daarin uitvoerig aan bod, net als interviews met Max Verstappen, Christian Horner en Toto Wolff.

Bij laatstgenoemde gaat het logischerwijs veelvuldig over Abu Dhabi, waarbij hij herhaalt niet meer met Masi te willen spreken. "Ik heb niet met hem gesproken en ik wil ook nooit meer met hem praten." Wolff erkent wel dat Masi zelf slachtoffer is, ook in de nasleep van het FIA-onderzoek. "Zijn besluiten waren fout en ik weet zeker dat hij daar nu ook spijt van heeft. De FIA had veel eerder in moeten zien dat er een probleem was met de structuur en met de persoonlijkheden."

Doordat teambazen zelf constant in het oor van de wedstrijdleider zaten te roepen, is Wolff zelf een belangrijk onderdeel van het probleem, al ziet de Mercedes-voorman dat anders. Hij wijst voor een deel naar Jonathan Wheatley. De teammanager van Red Bull Racing zou volgens Wolff 'een bromance' met Masi hebben. "Jonathan Wheatley heeft zijn werk gedaan. Hij heeft Michael Masi als wedstrijdleider laten draaien, niet alleen in Abu Dhabi maar ook daarvoor al. Max is hem waarschijnlijk veel verschuldigd."

Met dat 'draaien' duidt Wolff naar eigen zeggen op meerdere gebeurtenissen, maar toch vooral op de slotronde in Abu Dhabi. "Het was net als een voetbalwedstrijd waarin wij 1-0 voor stonden, maar de scheidsrechter ineens zei 'nu is het weer 0-0 en gaan we voor de golden goal'. Wie nu als eerste scoort, wint en oh ja, we spelen ook zonder schoenen." Het geeft aan dat het verlies nog steeds diep zit bij Wolff, die naar eigen zeggen wel door moet en de blik inmiddels op 2022 heeft gericht. "Ik heb wel een beetje medelijden met Max. Hij verdient het kampioenschap, maar iedereen praat alleen maar over Abu Dhabi", zo besluit Wolff.

