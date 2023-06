Wolff: Situatie voor comeback Mick Schumacher in 2024 ongunstig

Mick Schumacher moest na twee seizoenen in de Formule 1 zijn zitje bij Haas F1 al afstaan. De jonge Duitser, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, presteerde in de ogen van teameigenaar Gene Haas en teambaas Guenther Steiner niet regelmatig genoeg en de hoeveelheid crashes spraken niet in het voordeel van een contractverlenging. Schumacher nam vervolgens afscheid van de Ferrari Driver Academy om direct daarna naar Mercedes over te stappen. Daar is de Formule 2-kampioen van 2020 nu actief als reservecoureur. Hij hoopt echter niet al te lang die rol te vervullen, aangezien hij de wens heeft uitgesproken om in 2024 weer fulltime op de Formule 1-grid terug te keren. Veel opties lijken er echter niet te zijn, weet ook Mercedes-teambaas Toto Wolff.

"Het is een lastige situatie", zegt Wolff tegen de Duitse tak van Sky Sports. "De zitjes bij ons zijn vergeven en ik hoop voor Mick dat er een zitje vrij komt, dat heeft hij verdiend. De situatie in 2024 is zo ongunstig, in 2025 gaan er weer een paar deuren open. We zullen moeten afwachten hoe het tempo zich ontwikkelt bij Williams, maar [het is] niet gemakkelijk."

Bij Mercedes zou er enkel een mogelijkheid zijn als Lewis Hamilton of George Russell, wiens contracten dit jaar aflopen, besluiten om niet door te gaan bij het team. In beide gevallen lijkt dat echter zeer onwaarschijnlijk. Zo gaf Hamilton onlangs aan dat zijn managementteam en Mercedes een nieuwe deal naderen en wuifde hij geruchten over een overstap naar Ferrari weg terwijl Russell pas sinds 2022 bij het team zit en wordt gezien als de toekomst voor het Duitse merk.

Een van de opties voor Schumacher die onlangs wel ter sprake kwam, is een zitje bij Williams. Daar heeft James Vowles, voormalig hoofdstrateeg van Mercedes, de touwtjes in handen. Door zijn goede banden met Wolff, en het feit dat de Oostenrijker Schumacher een zitje beloofd zou hebben, lijkt dat een realistischere optie, al hangt dat vooral af van de prestaties van Alexander Albon en Logan Sargeant. Over laatstgenoemde waren nog wat twijfels, maar Vowles liet weten dat de snelheid erin zit, maar de Amerikaan moet in zijn optiek nog wel constanter presteren.