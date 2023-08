Waar Mercedes in het turbo hybride-tijdperk de ene na de andere titel scoorde, kon de Duitse renstal na de regelwijziging van 2022 niet meer meedoen om die prijzen. Red Bull Racing is de formatie uit Brackley voorbijgestreefd en aan het begin van het seizoen was ook Aston Martin sneller. Na de update in Monaco en zeker die van Silverstone heeft Mercedes de weg naar boven weer gevonden en staat het team weer op de tweede plek bij de constructeurs.

Teambaas Toto Wolff erkent op de website van Mercedes dat het een moeilijke seizoensstart voor zijn team was: "In Bahrein ging het niet goed, maar de laatste races hebben we de auto beter leren kennen. Het gevecht om de tweede plek tussen Aston Martin, Ferrari en ons is hevig. Dat blijft voor de rest van het seizoen zo. Ons doel is vechten voor titels, niet voor een tweede plek, maar we zijn racers en houden van een uitdaging. Onze focus is dat we weer races en kampioenschappen winnen. We zijn bezig om de auto beter te begrijpen en hoe we als team verbeteren voor de tweede seizoenshelft."

Hoogte- en dieptepunten

Terugkijkend op de eerste seizoenshelft noemt de Oostenrijkse teambaas zijn hoogtepunten: "We kunnen duidelijk zien dat onze verbeteringen werken. We weten waar we performance moeten vinden. Het is frustrerend dat het zoveel tijd kost om de auto fundamenteel te veranderen als je besluit het over een andere boeg te gooien, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Ook op het gebied van de power-unit gaat het goed, de mensen in de fabriek hebben ervoor gezorgd dat we een van de beste krachtbronnen hebben."

Over de dieptepunten is Wolff duidelijk: "We moeten de coureurs op het gebied van balans een betrouwbare auto geven. Het gaat niet alleen om de downforce, zij moeten weten dat de auto stabiel door de bocht kan. Dat is nu niet het geval. Dat is onze hoofdfocus, dat geeft namelijk meer zelfvertrouwen en uiteindelijk ook meer performance."

"De focus gaat na de zomer ook op 2024", sluit de 51-jarige Oostenrijker af. "Er komen nog een aantal updates voor de W14, maar het is goed om de focus op volgend jaar te hebben. We kunnen namelijk niet veel meer aan deze auto veranderen. We gaan zien hoe we de auto beter in de 'sweet spot' krijgen en daarmee veel leren voor volgend jaar. Hoe meer we dit jaar leren, hoe beter we volgend jaar en de jaren erna zijn."