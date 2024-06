Toto Wolff schakelt politie in na anonieme dreigmail: “Lafaards”

De e-mail, die geadresseerd is aan dezelfde mensen die eerder ook een link naar het vermeende bewijsmateriaal tegen Red Bull-teambaas Christian Horner ontvingen, zou volgens de tekst in het bericht verzonden zijn door enkele ongelukkige leden binnen het Mercedes-team. Zij zouden niet blij zijn met de wijze waarop Lewis Hamilton behandeld zou worden door onder andere teambaas Toto Wolff en teamgenoot George Russell, sinds bekend is dat hij het team zal verlaten.

“Het is niet afkomstig van een lid van het team”, stelt Wolff voorop tijdens de persconferentie voor teambazen in Barcelona. Om daarna verder te gaan: “Als we dit soort e-mails ontvangen - en we krijgen er een heleboel - is dat telkens weer verontrustend, vooral als er gesproken wordt over de dood en al dat soort zaken. In dit specifieke geval heb ik de opdracht gegeven om er volle kracht tegen op te treden.”

“De politie doet onderzoek”, aldus de Oostenrijker. “We zijn aan het kijken naar het IP-adres, de telefoon en al die dingen. Want dit online misbruik moet stoppen. Mensen zouden zich niet langer moeten kunnen verstoppen achter telefoons en computers, terwijl zij teams of coureurs op zo’n manier aanvallen.“

“Ik heb geen idee wat sommige complotdenkers en idioten wel niet denken, maar Lewis maakt al twaalf jaar deel uit van dit team, we hebben een vriendschap en we vertrouwen elkaar. We willen onze tijd samen op een positieve noot afsluiten en we willen deze samenwerking vieren. En als je dat niet wil geloven, geloof dan dat we het constructeurskampioenschap willen winnen. En om dat voor elkaar te krijgen moet je ervoor zorgen dat je twee auto’s hebt die kunnen winnen. Dus tegen alle gekken op deze wereld: zoek een psychiater!”

'Lafaards'

De anonieme e-mail staat niet op zichzelf. Op social media krijgt Mercedes er de laatste tijd flink van langs, omdat het team Russell zou voortrekken. “Ik heb geen social media en lees de berichten zelf dus niet. Op die manier bescherm ik mezelf”, zegt Wolff. “Maar zoals ik al vaker heb opgemerkt, zullen er altijd mensen zijn die erop los blijven tikken in hun slaapkamer. Maar mensen die uithalen terwijl ze zich verstoppen achter een anoniem Instagram-account of iets dergelijks... Zeg gewoon wie je bent. Dan nemen we je kritiek in ontvangst en praten we erover. Maar verstop je niet.”

Volgens Wolff slaan alle beschuldigingen aan het adres van Mercedes helemaal nergens op. “Er lijkt veel irrationaliteit te zijn“, stelt hij. “Want we willen succesvol zijn. We willen successen vieren met de meest iconische coureur die deze sport ooit gekend heeft. We zien het als een voorrecht om met Lewis te werken, een fantastische coureur en een geweldige persoonlijkheid. Ik heb alle respect voor zijn beslissing om naar Ferrari te gaan. We koesteren geen wrok en hebben geen negatieve gevoelens jegens hem. Er heerst nog altijd een positieve sfeer in het team. Iedereen die iets anders beweert, zit er simpelweg naast. Maar je hebt altijd een grens. Voor mij is die bereikt met het verzenden van dit soort e-mails. Daarom maken we er werk van. Of het nou iets oplevert of niet. Online misbruik is ook niet iets wat alleen ons als team overkomt. Lewis heeft er heel veel last van, George ook. En Max en Kelly hebben zich er eveneens over uitgesproken. Mensen die hieraan doen zijn lafaards. Want ze verstoppen zich.”